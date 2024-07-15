صيدا اون لاين
ads
siteName
اخبار لبنان اخبار صيدا اعلانات منوعات عربي ودولي صور وفيديو
آخر الأخبار

رياضة

بكى بشكلٍ "هستيري"... أول نهائي يتركه ميسي!

صيدا اون لاين

خرج نجم المنتخب الارجنتيني ليونيل ميسي باكيا، بشكل هستيري، من نهائي كوبا أميركا 2024، بعد تعرضه للإصابة، وعدم مقدرته إكمال اللقاء بين الأرجنتين وكولومبيا في ميامي.
وعند الدقيقة 66، سقط ميسي على الأرض باكيا، بسبب عدم قدرته على إكمال نهائي كوبا أميركا، ليخرج من اللقاء.
وعلى دكة البدلاء، انهمر ميسي باكيا بشكل هستيري، بينما كانت المباراة النهائية متقاربة بين منتخب بلاده وكولمبيا حيث كانت تشير النتيجة للتعادل 0-0.
وتلقى ميسي تحية من 65 ألف متفرج احتشدوا في مدرجات استاد هارد روك في ميامي.
ويعتبر هذا النهائي هو الأول الذي يتركه ليونيل ميسي بسبب الإصابة، بعد أن كان قد خاض 6 مباريات نهائية سابقة مع الأرجنتين، شارك فيها كاملة.

اقرأ أيضا

ارتفاع أسعار النفط في ظل المخاطر الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط

وفاة الحاجة خديجة محمد حبلي، الدفن ظهر يوم الإثنين في 15 تموز 2024

لبنان يواجه احتمالات مفتوحة... محاولة اغتيال ترامب تفتح مرحلة جديدة

بعد تحديد هويته... اليكم صورة لمن حاول اغتيال ترامب "قتيلاً"

الطيران الاسرائيلي يخرق جدار الصوت فوق صيدا وصور والزهراني

في حال فوز ترامب... ماذا سيتغيّر في لبنان والشّرق الأوسط؟

تم نسخ الرابط