بكى بشكلٍ "هستيري"... أول نهائي يتركه ميسي!

خرج نجم المنتخب الارجنتيني ليونيل ميسي باكيا، بشكل هستيري، من نهائي كوبا أميركا 2024، بعد تعرضه للإصابة، وعدم مقدرته إكمال اللقاء بين الأرجنتين وكولومبيا في ميامي.

وعند الدقيقة 66، سقط ميسي على الأرض باكيا، بسبب عدم قدرته على إكمال نهائي كوبا أميركا، ليخرج من اللقاء.

وعلى دكة البدلاء، انهمر ميسي باكيا بشكل هستيري، بينما كانت المباراة النهائية متقاربة بين منتخب بلاده وكولمبيا حيث كانت تشير النتيجة للتعادل 0-0.

وتلقى ميسي تحية من 65 ألف متفرج احتشدوا في مدرجات استاد هارد روك في ميامي.

ويعتبر هذا النهائي هو الأول الذي يتركه ليونيل ميسي بسبب الإصابة، بعد أن كان قد خاض 6 مباريات نهائية سابقة مع الأرجنتين، شارك فيها كاملة.