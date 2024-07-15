هيئة ادارة السير اعلنت آلية تسجيل السيارات التي يفوق عمرها ال 30 عاماً

اعلنت هيئة ادارة السير والآليات والمركبات - مصلحة تسجيل السيارات والآليات - في بيان" آلية تسجيل السيارات التي يفوق عمرها ال30 عاماً وهي:

أولاً: تسعير السيارات بعد الكشف عليها وذلك في المركز الرئيسي في الدكوانة حصراً.

ثانياً: متابعة عملية التسجيل في القسم أو الفرع حسب ملف كل سيارة، وذلك من خلال حجز موعد مسبق على موقع الهيئة، علماً أن المواعيد ستكون متوافرة كل يوم ثلاثاء وأربعاء وخميس اعتباراً من الساعة العاشرة صباحاً وفقاً للقدرة الاستيعابية اليومية لكل قسم".

كما اعلنت أن" الخدمات التالية:

معاملة التوقيف عن السير في قسم السيارات السياحة الخصوصية في الدكوانة.

تجديد رخص النقل في قسم الشحن الخصوصي، بحاجة لأخذ موعد مسبق على موقع الهيئة".