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السيد نصرالله: لن نقيم مسيرات عاشورائية في صور والنبطية وبنت جبيل وفي الخيام والبلدات الأمامية مراعاة للظروف الأمنية

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اشار الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله تعليقا على الاشكال الذي وقع منذ يومين في حي ماضي، الى ان "الاشكال في حي ماضي ليس بين الحزب وحركة أمل، والأخ سمير قباني معروف تصدى لمعالجة الإشكال وهو شهيد منع الفتنة والتأكيد على وحدة الصف".
ولفت السيد نصر الله في تصريح له خلال المجلس العاشورائي، الى اننا "لن نقيم مسيرات في مدينة بنت جبيل وفي الخيام والبلدات الأمامية وأيضاً في مدينة صور وفي النبطية مراعاة للظروف الأمنية في جنوب لبنان".

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