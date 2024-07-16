اللقب بين لبنان وايران... والطريق إلى بطولة آسيا "سالكة"!

تأهل منتخبا لبنان وايران إلى نهائي بطولة غرب آسيا بكرة السلة للذكور ما دون الـ 18 سنة، والتي تقام في العراق، بعد فوز رجال الأرز على العراق بنتيجة 67-55.

ومن ناحيته فاز المنتخب الإيراني على الأردني بنتيجة 73-55 في الدور نصف النهائي الذي أقيم يوم أمس الأحد.

وسيلتقي منتخبا لبنان وإيران في المباراة النهائية التي ستقام عند الساعة الثامنة من مساء اليوم الاثنين بتوقيت بيروت.

ويشار إلى أنَّ المنتخب الإيراني فاز في جميع مبارياته التي خاضها من دور المجموعات حتى النهائي وكذلك فعل المنتخب اللبناني حيث تفوّق على فلسطين بنتيجة 109-62، والأردن بنتيجة 68-66.

ومع هذا الفوز تأهل منتخبا لبنان وايران الى نهائيات بطولة آسيا ما دون الـ 18 سنة يرافقهما منتخب الأردن بصفته فريق الدولة المضيفة للبطولة القارية.