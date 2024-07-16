صيدا اون لاين
ads
siteName
اخبار لبنان اخبار صيدا اعلانات منوعات عربي ودولي صور وفيديو
آخر الأخبار

لبنان

جنوباً: محضر ضبط بحق صاحب مسبح

صيدا اون لاين

نظمت مصلحة الاقتصاد في الجنوب محضر ضبط بحق احد المسابح في منطقة صور،  وذلك بعد صدور نتيجة عينة المياه من حوض السباحة والتي اتت غير مطابقة لجهة وجود بكتيريا pseudomonas aeruginosa و total coliform و طلب على اثرها من الزبائن اخلاء المسبح و اعيد رسم الدخول اليهم ، على ان يبقى  المسبح مغلقا لحين استكمال اعمال الصيانة واعادة فحص المياه .

كما تم في  منطقة جزين  التعهد من احد المسابح بتعديل نسبة الكلور الى الحد المسموح به ،ليصار بعدها الى  سحب عينة للتثبت من  التزام المعايير الصحية المطلوبة،  اما باقي العينات فأتت مطابقة للمواصفات وتم تبليغ اصحابها بالنتائج.

وتاتي متابعة فرق مصلحة الاقتصاد التزام الشروط والمعايير الصحية في  المسابح ، في اطار حملتها  للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين  لا سيما مع انطلاق موسم الصيف والسياحة في المناطق اللبنانية كافة .

اقرأ أيضا

إنقاذ فتاة بعد غرقها عند المسبح الشعبي في صيدا

بكتيريا شائعة تتلاعب بالجهاز المناعي لتصيبنا بالعدوى

مهما كنت ثرياً.. زيادة المال تعزز الشعور بالسعادة وفق هذه الدراسة!

"التّدمير البطيء"... هذا ما تسعى إليه إسرائيل

الحرب الطويلة وتداعياتها تفتح نقاش التمديد لقائد الجيش مجددا

ميقاتي الى العراق نهاية الاسبوع و"دورة الحربية" امام مجلس الوزراء اليوم

تم نسخ الرابط