رئيس بلدية صيدا زار وزير الداخلية القاضي مولوي والبحث تناول شؤونا بلدية وأمنية

زار رئيس بلدية صيدا الدكتور حازم خضر بديع معالي وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي في مكتبه بالوزارة حيث تناول البحث شؤونا بلدية وأمنية.

وإثر اللقاء قال د. بديع: الزيارة لمعالي الوزير مولوي روتينية جرى خلالها البحث في شؤون تتعلق ببلدية صيدا وعلاقتنا مع معالية ومع الإدارات في الوزارة .

كما جرى التطرق للموضوع الأمني وزيادة السرقات وموضوع الدراجات النارية والكهربائية، وأيضا فتح وإقفال النافعة لأبوابها .

كذلك بحثنا في تداعيات ما يجري في الجنوب اللبناني من إعتداءات إسرائيلية وخرق يومي متكرر لجدار الصوت على عدة دفعات، وانعكاس كل هذه التداعيات على أهالي صيدا والقاطنين فيها وأيضا على النازحين من أهلنا الجنوبيين إلى صيدا ومنطقتها.

وتناولنا أيضا خلال الزيارة ملف النفايات في منطقة صيدا وبلدات إتحاد صيدا الزهراني . وشكرنا لمعاليه إهتمامه ومتابعته لهذا الملف ، حيث باشرت الشركة الجديدة NTCC أعمال جمع ونقل النفايات ضمن بلديات صيدا الزهراني، ونحن راضون على عملها ولا يزال لدينا ملف تلزيم أعمال الكنس للشوارع والأحياء ونأمل أن يتم ذلك قريبا.