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قاسم: نتمنى أن يُقلع المخالفون لرأينا ومواقفنا عن محاولة طرح أفكار تصب في خدمة العدو الإسرائيلي

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أشار نائب الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم، إلى أنّ "طوفان الأقصى بكل ما حصل فيه هو منعطف لإحياء القضية الفلسطينية".
ولفت، في المجلس العاشورائي في ثانوية البتول في بيروت، إلى أنّ "أميركا وإسرائيل يريدون وقف إطلاق النار على الشاكلة الإسرائيلية، ومن ثم يكمل (رئيس الوزراء الإسرائيلي) بنيامين نتانياهو بالضرب والقصف، هل تتوقعون أن تقبل حماس والمقاومة ذلك؟ هذا لا يمكن".
وشدد قاسم، على "أننا نتمنى أن يُقلع المخالفون لرأينا ومواقفنا عن محاولة طرح أفكار تصب في خدمة العدو الإسرائيلي".

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