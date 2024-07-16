من مسافة صفر... أبو حمزة: أجهزنا على قوة إسرائيلية في الشجاعية

أكّد الناطق العسكري باسم "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، أبو حمزة، أنّ المقاومة تمكّنت من الإجهاز على قوة إسرائيلية "من نقطة الصفر" في حي الشجاعية في شمال غزة.

وقال أبو حمزة في كلمة له، إنّ "كيد الأعداء ضعيف في رفح وحي الشابورة ويبنا وتل السلطان، حيث العبوات الناسفة التي ألهبت دبابات المعتدين" مضيفاً أن حضور المقاومة ميدانياً "فعّال" في مختلف المناطق.

كما دان أبو حمزة عملية التنكيل بالأسرى الفلسطينيين في سجون إسرائيل الذي "يعكس حالة الهمجية والظلم الصهيوني الممنهج" معلناً أن إسرائيل تنتهك حقوق الأسرى في السجون بشكل غير مسبوق.

وتابع أنّ الأسرى هم على سلم أولويات المقاومة الفلسطينية وأن "تحريرهم آت لا محالة رغم أنف العدو وغطرسته".

وفي هذا السياق، شدّد أبو حمزة أن الجيش الإسرائيلي عبر ذهابه "بكل قذارة" لاستهداف المدنيين وارتكاب المجازر يأتي للتغطية على "فشله الميداني الذريع".

كذلك، أكد أبو حمزة أن المقاومة "هي أهل الحرب وصنّاع نصرها" مهما طالت، داعياً إلى استمرار "النفير والقتال" بكل الطرق والوسائل المتاحة "حتى دحر الاحتلال".