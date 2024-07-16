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"الحزب": قصفنا مستعمرات كابري ‌و‏كفرحوشن وأورهغنوز وباريوحاي وميرون

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أعلن "حزب الله"، في بيان، أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، في إطار الرد على ‌‌‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة واستهداف المدنيين ‏وخصوصاً المجزرة المروعة التي راح ضحيتها ثلاثة أطفال، قصف مجاهدو ‏المقاومة ‏الإسلامية ‏مستعمرة كابري بصلية من صواريخ الكاتيوشا".
وفي بيان آخر، كشف الحزب أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، في إطار الرد على ‌‌‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصاً كفركلا وعيترون ‏وعيتا الشعب وأم التوت وسقوط الشهداء الثلاث، قصف مجاهدو ‏المقاومة ‏الإسلامية مستعمرات ‌‏"كفرحوشن" و "أورهغنوز" و "باريوحاي" و "ميرون" بعشرات صواريخ الكاتيوشا".
ويأتي ذلك مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية اليومية على جنوب لبنان تزامنا مع الحرب على غزة، في حين يواصل حزب الله عملياته العسكرية ضد قوات الجيش الإسرائيلي ومواقعه والمستوطنات في الشمال.

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