صيدا اون لاين
ads
siteName
اخبار لبنان اخبار صيدا اعلانات منوعات عربي ودولي صور وفيديو
آخر الأخبار

لبنان

المسار الرئاسي مقفل.. إلى ما بعد السنة المقبلة؟

صيدا اون لاين

رئاسياً، وعلى الرغم من مضي "دولاب" المعارضة في التحرك بين الكتل النيابية بحثاً عن تسويق لمبادرة انتخاب الرئيس، فإن المصادر المطلعة استناداً الى ما توافر من معطيات، وبمعزل عما ذكره الرئيس نبيه بري، أكّدت أنّ المسار مقفل، وربما يتجاوز ما بعد السنة المقبلة.
وأفادت مصادر سياسية مطلعة، لـ«اللواء»، أن خارطة طريق المعارضة في الملف الرئاسي تحط رحالها في لقاء وفد المعارضة مع كتلتي التنمية والتحرير والوفاء للمقاومة بعد ذكرى عاشوراء، وإن سبقتها مناخات متشنجة وسجالات متبادلة، إلا أن اللقاء بين المعارضة ووفد الكتلتين لا يزال قائماً وهذا ما اكد عليه النائب غسان حاصباني في رد على سؤال لـ «اللواء».
وأفادت المصادر أن وفد المعارضة يشرح نقاط الخارطة ويشدد على الالتزام بها كما يجب وتعلن أن لكل فريق مقاربته، وليس بالضرورة أن ينشأ خلاف بينهما خلال الاجتماع بسبب ما تم تداوله من اجواء ومواقف مسبقة.
إلى ذلك قالت المصادر إن اللجنة الخماسية لم تتبنَّ أي طرح رئاسي ولم تصرح بذلك لكنها على تأييدها كل ما من شأنه تنشيط الملف الرئاسي.

اقرأ أيضا

إنقاذ فتاة بعد غرقها عند المسبح الشعبي في صيدا

بكتيريا شائعة تتلاعب بالجهاز المناعي لتصيبنا بالعدوى

مهما كنت ثرياً.. زيادة المال تعزز الشعور بالسعادة وفق هذه الدراسة!

"التّدمير البطيء"... هذا ما تسعى إليه إسرائيل

الحرب الطويلة وتداعياتها تفتح نقاش التمديد لقائد الجيش مجددا

ميقاتي الى العراق نهاية الاسبوع و"دورة الحربية" امام مجلس الوزراء اليوم

تم نسخ الرابط