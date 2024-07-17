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طقس صيفي حار فيما تهدأ الرياح شمالاً... اليكم تفاصيل الطقس

صيدا اون لاين

يؤثر طقس صيفي حار بشكل معتاد اليوم وفي الايام المقبلة مع استقرار بدرجات الحرارة ساحلا وارتفاعها جبلاً واستمرار الرطوبة عالية على السواحل وفي المحيط، فيما تهدأ الرياح شمالاً مع انخفاض موج البحر اليوم وغدا ويعود للارتفاع الجمعة.

وفي تفاصيل طقس اليوم:
- الحرارة تتراوح على الشكل التالي : ٢٦ و ٣٢ ساحلا وبين ١٩ و ٣٥ بقاعاً وبين ١٨ و ٢٧ على ال ١٠٠٠ متر
-الجو : غائم جزئياً مع تشكل ضباب 
- الرياح :  جنوبية غربية قوية وسرعتها بين ٣٠ و ٥٥ كم/س خاصة في الداخل وشمالاً
- الرطوبة السطحية ساحلاً : بين ٦٠ و ٨٥ ٪؜
- الضغط الجوي السطحي : ١٠٠٩ hpa
- الانقشاع : جيد يسوء جبلا احياناً بسبب الضباب
- حال البحر : مرتفع الموج (خاصة شمالا) وحرارة سطح المياه ٢٩ درجة.

أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:
الخميس : قليل السحب مع تشكل ضباب محلي والحرارة تتراوح على الشكل التالي : ٢٦ و ٣٣ ساحلا وبين ٢٠ و ٣٦ بقاعاً وبين ١٩ و ٢٨ على ال ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية معتدلة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س.
الجمعة : قليل السحب مع تشكل ضباب محلي تتراوح على الشكل التالي : ٢٦ و ٣٣ ساحلا وبين ٢٠ و ٣٦ بقاعاً وبين ١٩ و ٢٨ على ال ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة تنشط شمالا وسرعتها بين ٣٠ و ٦٠ كم/س.

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