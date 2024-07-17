سقوط حافلة... وقتلى وجرحى

أعلنت إدارة الصحة بإقليم أياكوتشو في بيرو أنّ ما لا يقل عن 25 شخصاً قُتلوا وأصيب 17 آخرون بعد سقوط حافلة من على طريق بمنطقة مرتفعة بجبال الانديز.

وقال جوني رولاندو فالديراما، رئيس قسم حماية الطرق السريعة، لوكالة أنباء أندينا الحكومية، إن الحافلة انحرفت من على طريق سريع في منطقة أياكوتشو فجراً، وانقلبت وسقطت من ارتفاع يقارب 200 متر.

وأضاف أن الحادث وقع على طريق لوس ليبرتادوريس السريع في أياكوتشو بجنوب وسط جبال الأنديز وأن أعمال الإنقاذ مستمرة.

وقال ضابط شرطة كبير إن المعلومات الأولية تشير إلى وجود 42 راكبا في الحافلة.

حوادث الحافلات شائعة في البيرو، حيث يسير العديد منها على طرق جبلية وعرة أو يقودها سائقون غير مدربين بشكل كاف.