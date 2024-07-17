صيدا اون لاين
ads
siteName
اخبار لبنان اخبار صيدا اعلانات منوعات عربي ودولي صور وفيديو
آخر الأخبار

لبنان

وزارة الخارجية دانت حادثة إطلاق النار في عُمان: نرفض العنف والتطرّف بأشكاله كافة

صيدا اون لاين

دانت وزارة الخارجية والمغتربين، في بيان، حادثة إطلاق النار التي وقعت في منطقة الوادي الكبير في عُمان، والتي أدت إلى سقوط عدد من الضحايا والجرحى.
وأعربت الوزارة عن "تضامن لبنان مع سلطنة عُمان الشقيقة في كل ما تتخذه من إجراءات لمواجهة هذه الأعمال الإجرامية التي تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار"، مؤكدة "موقف لبنان الثابت من رفض العنف والتطرّف بأشكاله كافة".

وتقدّمت الوزارة "بخالص تعازيها ومواساتها من ذوي الضحايا"، متمنّية "الشفاء العاجل للمصابين".

وأمس، أعلن تنظيم "داعش" مسؤوليته عن الهجوم على مسجد في عُمان في واقعة نادرة في واحدة من أكثر دول الشرق الأوسط استقراراً.
وكانت قد ارتفعت حصيلة قتلى عملية إطلاق النار بمحيط مسجد خلال احياء مراسم عاشوراء في مسقط إلى تسعة أشخاص منهم ثلاثة من المهاجمين وبينهم شرطي، وفق ما أعلنت شرطة عُمان.

اقرأ أيضا

إنقاذ فتاة بعد غرقها عند المسبح الشعبي في صيدا

صباحا... مسيّرة اسرائيلية استهدفت سيارة على طريق عام غزة في البقاع الغربي

ميقاتي أصدر مذكرة بإعلان الحداد في ذكرى فاجعة انفجار مرفأ بيروت

أطلق النار عليه... ولاذ بالفرار!

عودة الطيران العربي إلى سوريا يُربك مطار بيروت... والحوت: سنُعوّض!

بمنشور على إكس.. بايدن يتهم "الكاوبوي" إيلون ماسك بمحاولة شراء الانتخابات الأميركية

تم نسخ الرابط