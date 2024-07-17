وزارة الخارجية دانت حادثة إطلاق النار في عُمان: نرفض العنف والتطرّف بأشكاله كافة

دانت وزارة الخارجية والمغتربين، في بيان، حادثة إطلاق النار التي وقعت في منطقة الوادي الكبير في عُمان، والتي أدت إلى سقوط عدد من الضحايا والجرحى.

وأعربت الوزارة عن "تضامن لبنان مع سلطنة عُمان الشقيقة في كل ما تتخذه من إجراءات لمواجهة هذه الأعمال الإجرامية التي تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار"، مؤكدة "موقف لبنان الثابت من رفض العنف والتطرّف بأشكاله كافة".

وتقدّمت الوزارة "بخالص تعازيها ومواساتها من ذوي الضحايا"، متمنّية "الشفاء العاجل للمصابين".

وأمس، أعلن تنظيم "داعش" مسؤوليته عن الهجوم على مسجد في عُمان في واقعة نادرة في واحدة من أكثر دول الشرق الأوسط استقراراً.

وكانت قد ارتفعت حصيلة قتلى عملية إطلاق النار بمحيط مسجد خلال احياء مراسم عاشوراء في مسقط إلى تسعة أشخاص منهم ثلاثة من المهاجمين وبينهم شرطي، وفق ما أعلنت شرطة عُمان.