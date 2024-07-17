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غارتان إسرائيليتان على عيترون وأطراف الطيبة في الجنوب

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شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارتَين على بلدة عيترون وأطراف بلدة الطيبة في جنوب لبنان.
في وقت سابق، استهدف الجيش الإسرائيلي برشقات غزيرة من الرصاص بلدة كفركلا، في حين سقط عدد من القذائف في أطراف بلدة عديسة في جنوب لبنان.
إلى ذلك، استهدفت المدفعية الإسرائيلية أطراف بلدة شبعا بالقذائف الضوئية بهدف إشعال حرائق.
ويأتي ذلك مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية اليومية على جنوب لبنان تزامنا مع الحرب على غزة، في حين يواصل حزب الله عملياته العسكرية ضد قوات الجيش الإسرائيلي ومواقعه والمستوطنات في الشمال.

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