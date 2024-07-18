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الجماعة الإسلامية في لبنان نعت الشهيد محمد جبارة الذي قضى في غارة إسرائيلية في منطقة البقاع الغربي

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زفت الجماعة الإسلامية في لبنان وجناحها العسكري المقاوم (قوات الفجر) الشهيد المجاهد القائد محمد حامد جبارة (أبو محمود) وقد ارتقى شهيداً صباح الخميس (18/7/2024) بغارة صهيونية غادرة في منطقة البقاع الغربي في جريمة جديدة تضاف إلى سلسلة جرائم العدو.
وقالت في بيانها: إنّنا في الجماعة الإسلامية إذ نزفّ لأمتنا وأهلنا شهيدنا المجاهد القائد محمد حامد جبارة (أبو محمود)، نحمّل العدو الصهيوني المسؤولية عن هذه الجريمة الجبانة، ونؤكّد على أنّها لن تثنينا عن القيام بدورنا وواجبنا في الدفاع عن أرضنا وأهلنا في الجنوب، ولا عن نصرة شعبنا في فلسطين، والله أكبر ولله الحمد.

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