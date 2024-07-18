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حمية: مجلس الوزراء اقر مبدأ بدل التعويض لساعات الليل في المديرية العامة للطيران المدني

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أشار وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية، الى أن "بعض الموظفين أعلنوا في مديريات مطار رفيق الحريري الدولي الإضراب في الاول من آب في عز الموسم السياحي ارتباطا بالتعويض عن ساعات الليل لتأمين عمل مرفق المطار، وليس للامر علاقة بالراتب".
ولفت حمية، الى أنه "بطبيعة الحال هذا التعويض هو حق من حقوق الموظفين وخصوصا في مطار بيروت، لذلك فان مجلس الوزراء اقر اليوم مبدأ بدل التعويض لساعات الليل في المديرية العامة للطيران المدني، مع مراعاة القوانين المرعية الإجراء وملاحظات وزارة المال ومجلس الخدمة المدنية ومجلس شورى الدولة، وبالتالي لن يكون هناك اضراب".

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