أطلق النار عليه... ولاذ بالفرار!

في ظل ظاهرة التفلت الأمني التي تجتاح لبنان، لا سيّما في المناطق الشمالية، أصبح إطلاق النار أمراً اعتيادياً، وما حصل في محلة البدوي يُعدّ دليلاً حيّاً على ذلك.

وفي التفاصيل, عَلِمَ "ليبانون ديبايت", أن "إشكالاً وقع بين كل من المدعو (ع.ش) والمدعو (خ.ك), وسرعان ما تطوّر إلى إطلاق نار, بعد أن أقدم (ع.ش) على إطلاق النار من سلاح حربي كان بحوزته باتجاه (خ.ك), وأصابه بعدّة طلقات نارية في قدميه, ومن ثم لاذ بالفرار إلى جهة مجهولة".

ووفق المعلومات, "تم نقل الجريح بواسطة الصليب الأحمر اللبناني إلى مستشفى طرابلس الحكومي لتلقي العلاج اللازم, وقد وصفت حالته بالمستقرة".

وفيما لم تعرف الأسباب المباشرة لإطلاق النار, رجّحت المعلومات, أن "يكون نتيجة استفزازات بين الطرفين, تطوّر اليوم إلى إشكال مسلّح".

وقد حضرت القوى الأمنية وفتحت تحقيقاً لمعرفة ملابسات الحادثة, ولملاحقة مطلق النار (ع.ش) بعد تواريه عن الأنظار.