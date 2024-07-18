البنك المركزي الأوروبي أبقى سعر الفائدة دون تغيير اليوم

أبقى البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة دون تغيير اليوم، وأكد على الحاجة لرؤية المزيد من الإشارات على تراجع التضخم نحو النطاق المستهدف قبل خفض تكاليف الاقتراض مجددا.

وشدد البنك مجددا على أن مواصلة سياسة التيسير النقدي سيعتمد على البيانات الجديدة الواردة وخاصة التضخم الذي بات يتحسن ببطء في الآونة الأخيرة.

واوضح البنك "المعلومات الواردة تدعم على نطاق واسع التقييم السابق لمجلس المحافظين فيما يتعلق بتوقعات التضخم على المدى المتوسط".

وأبقى قرار اليوم الخميس سعر الفائدة الذي يدفعه المركزي الأوروبي على الودائع المصرفية عند 3.75 بالمئة. ويمكن للبنوك الاستمرار في الاقتراض في العطاءات الأسبوعية بفائدة تبلغ 4.25 بالمئة، وفي العطاءات اليومية بسعر 4.5 بالمئة.

ومع انحسار واحدة من أسوأ أزمات التضخم في عقود إلى حد كبير، بدأ المركزي الأوروبي خفض سعر الفائدة الشهر الماضي، ومن المتوقع أن يواصل خفضه تدريجيا حتى نهاية العام المقبل على الأقل.