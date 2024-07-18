صيدا اون لاين
ads
siteName
اخبار لبنان اخبار صيدا اعلانات منوعات عربي ودولي صور وفيديو
آخر الأخبار
بقوة السلاح يسرق وينفذ العديد من العمليات... اوقفته شعبة المعلومات بعملية نوعية مايكروسوفت: أصلحنا سبب الخلل التقني الذي أصاب تطبيقات وخدمات لكن تداعياته ما زالت تؤثر على بعض المستخدمين بعد الخلل في أنظمة "مايكروسوفت"... اليكم معلومات عن النظام السحابي! غالانت: إسرائيل ستقوم بِتصفية الحساب مع كل من يمس بها الرئيس التنفيذي لشركة "كراود سترايك": العطل الذي ضرب الإنترنت تقني وليس أمنيا ونتعامل معه بكفاءة مبعوث وزير الخارجية الروسي التقى ميقاتي: لضبط النفس تمهيدا لاحياء عملية السلام

عربي دولي

البنك المركزي الأوروبي أبقى سعر الفائدة دون تغيير اليوم

صيدا اون لاين

أبقى البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة دون تغيير اليوم، وأكد على الحاجة لرؤية المزيد من الإشارات على تراجع التضخم نحو النطاق المستهدف قبل خفض تكاليف الاقتراض مجددا.
وشدد البنك مجددا على أن مواصلة سياسة التيسير النقدي سيعتمد على البيانات الجديدة الواردة وخاصة التضخم الذي بات يتحسن ببطء في الآونة الأخيرة.
واوضح البنك "المعلومات الواردة تدعم على نطاق واسع التقييم السابق لمجلس المحافظين فيما يتعلق بتوقعات التضخم على المدى المتوسط".

وأبقى قرار اليوم الخميس سعر الفائدة الذي يدفعه المركزي الأوروبي على الودائع المصرفية عند 3.75 بالمئة. ويمكن للبنوك الاستمرار في الاقتراض في العطاءات الأسبوعية بفائدة تبلغ 4.25 بالمئة، وفي العطاءات اليومية بسعر 4.5 بالمئة.
ومع انحسار واحدة من أسوأ أزمات التضخم في عقود إلى حد كبير، بدأ المركزي الأوروبي خفض سعر الفائدة الشهر الماضي، ومن المتوقع أن يواصل خفضه تدريجيا حتى نهاية العام المقبل على الأقل.

اقرأ أيضا

بمشاركة الحجار والحريري ولحود وبديع تسليم الدفعة الأولى من سندات تمليك بيوت التعمير في صيدا والمية ومية لأصحابها

طرحٌ يُثير جدلاً... و"مش ماشي الحال بالإدارة الرسمية"

مقتل إسرائيلي وإصابة 7 جرّاء انفجار مُسيَّرة في تل أبيب

جدول جديد لأسعار المحروقات... اليكم التفاصيل

خلل تقني بأحد خوادم شركة كراود سترايك يؤثر على عمل العديد من وسائل الإعلام والمستشفيات والمطارات في العالم

وفاة الحاج جمال محمد دحوير، الدفن ظهر يوم الجمعة في 19 تموز 2024

تم نسخ الرابط