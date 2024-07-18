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لبنان

البيت الابيض لا يرى مؤشرات على حرب شاملة في شمال إسرائيل: بايدن يتوقع أن يجتمع مع نتانياهو الأسبوع المقبل

صيدا اون لاين

اعلن البيت الأبيض إن الرئيس الأميركي جو بايدن يتوقع أنه سيتمكن من الاجتماع مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الأسبوع المقبل بناء على تعافيه من الإصابة بكوفيد-19. وسيلقي نتنياهو خطابا أمام الكونغرس الأميركي الأسبوع المقبل.
واوضح المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي لصحفيين، "إننا نتوقع أن يحظى الزعيمان بفرصة رؤية أحدهما الآخر حينما يكون رئيس الوزراء نتانياهو في البلاد".
واكد كيربي بانه " لا نرى أي علامة على حرب شاملة في شمال إسرائيل، ولفت الى ان إيران حاضرة في كل اجتماعاتنا مع الإسرائيليين ويشمل ذلك دعمها المستمر لجماعات كحزب الله وحماس والحوثيين.
واردف "الولايات المتحدة لا تزال تشعر بقلق عميق إزاء الصراع المستعر في السودان وتدين بشكل لا لبس فيه الضالعين فيه". وأضاف أن أكثر من 25 مليون شخص يواجهون مستويات غير مقبولة من انعدام الأمن الغذائي، كما تواجه البلاد كلها تقريبا أعمال عنف. ومضى قائلا إن الولايات المتحدة تدعو المقاتلين إلى وقف الهجمات على المدنيين الأبرياء والسماح بوصول المساعدات الإنسانية. 

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