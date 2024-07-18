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لبنان

الحزب: هجوم جوي بِسرب من المسيرات على مقر قيادة اللواء الغربي (300) المُستحدث جنوب مستعمرة يعرا

صيدا اون لاين

اعلن حزب الله في بيان، بانه دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، ورداً على الإعتداءات والإغتيالات التي نفذها العدو الإسرائيلي في بلدتي غزة (البقاع الغربي) وجبال البطم الجنوبية، شَنَّ مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية يوم الخميس 18-07-2024 هجوماً جوياً بِسرب من المسيرات الإنقضاضية على مقر قيادة اللواء الغربي (300) المُستحدث جنوب مستعمرة يعرا، مُستهدفةً أماكن تموضع واستقرار ضباطه وجنوده وحققوا فيها إصابات مؤكدة.

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