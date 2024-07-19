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عربي دولي

بعد إصابته بكورونا... طبيب بايدن يكشف حالته الصحية

صيدا اون لاين

قال طبيب الرئيس الأميركي جو بايدن، الخميس، إن الأخير يواصل أداء مهامه الرسمية في ظل إصابته بفيروس كورونا.
وكتب الطبيب كيفن أوكونور في رسالة نشرها البيت الأبيض، أن بايدن يعاني أعراضا خفيفة في الجهاز التنفسي العلوي مرتبطة بإصابته بـ"كوفيد 19"، مضيفا أن "العلامات الحيوية للرئيس لا تزال طبيعية".
وأضاف أن الرئيس الأميركي "لا يعاني الحمى".
ويواصل بايدن العلاج بعقار "باكسلويد"، حسبما أكد أوكونور في رسالته.
وتأتي إصابة بايدن بفيروس كورونا في وقت حساس، وسط دعوات لانسحابه من سباق انتخابات الرئاسة الأميركية المقررة في تشرين الثاني المقبل.
وفي سباق مع الزمن، يحاول الديمقراطيون على أعلى مستوى الضغط على بايدن لإعادة النظر في مسعاه لإعادة انتخابه، بينما يتزايد عدم الارتياح في البيت الأبيض وفي حملته.
وعبر الرئيس الأسبق باراك أوباما في جلسات خاصة عن مخاوف الديمقراطيين بشأن ترشح بايدن، كما حذرت رئيسة مجلس النواب السابقة نانسي بيلوسي في جلسات خاصة أيضا بايدن من أن الديمقراطيين قد يفقدون السيطرة على مجلس النواب إن لم يتنح عن السباق الرئاسي.
وأكد بايدن أنه مستمر ولن يتراجع، مصرا على أنه المرشح الذي هزم الجمهوري دونالد ترامب من قبل وسيفعل ذلك مجددا هذا العام.
وردا على سؤال حول احتمال تراجع بايدن وقبوله بفكرة الخروج من سباق الرئاسة، قال نائب مدير حملته كوينتن فوكس، الخميس، إنه "لن يتراجع عن أي شيء".

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