رئيس بلدية تل أبيب يعلن حالة التأهب القصوى في منطقة تل أبيب - يافا عقب العملية التي استهدفت المدينة فجراً

أعلن رئيس بلدية تل أبيب، رون خولداي حالة التأهب القصوى في منطقة تل أبيب - يافا عقب العملية التي استهدفت المدينة فجراً.

وفي وقت سابق، لفت خولداي، الى ان رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو يدرك أن سياساته هي التي أوصلت البلاد إلى الوضع الكارثي الحالي.

وقال خولداي: "لقد حذرنا مراراً وتكراراً من أن السياسات التي يتبعها نتنياهو ستؤدي إلى تفاقم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية. والآن، نحن نشهد نتائج تلك السياسات على أرض الواقع"

وأضاف أن الأوضاع في تل أبيب وفي مختلف أنحاء البلاد أصبحت لا تطاق، مؤكداً ضرورة تغيير النهج السياسي للخروج من هذه الأزمة.