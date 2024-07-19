آخر مستجدات المجزرة الأخيرة... الجيش الاسرائيلي "يزعم" اغتيال مسؤول في قوة الرضوان! (فيديو)

كتب الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، اليوم الجمعة، في منشور على حسابه عبر منصة "إكس": "أغارت طائرات حربية مساء أمس الخميس على مقر قيادة لقوة الرضوان التابعة لِحزب الله في منطقة الجميجمة بالإضافة إلى مقر قيادة أخر لِحزب الله في منطقة مجدل سلم".

وأشار الى، "في الغارة تم القضاء على قائد وحدة في مجال العمليات في قوة الرضوان التابعة لحزب الله على جعفر معتوق إلى جانب قائد آخر في مجال العمليات في قطاع الحجير بقوة الرضوان. لقد روج العنصران لتنفيذ عمليات تخريبية نحو الأراضي الإسرائيلية. كما تم القضاء خلال الغارة على عدد آخر من العنصرين في قوة الرضوان الذين تصرفوا من داخل المباني التي تم استهدافها".

وتابع أدرعي، "كما قصفت طائرات حربية مبنى عسكري لحزب الله في منطقة شقرا".

#عاجل 🟡 جيش الدفاع قضى على المخرب علي جعفر معتوق مسؤول في مجال العمليات داخل قوة الرضوان في حزب الله وقائد آخر تواجد معه



🟡أغارت طائرات حربية مساء اليوم على مقر قيادة لقوة الرضوان التابعة لحزب الله في منطقة الجميجمة بالإضافة إلى مقر قيادة أخر لحزب الله في منطقة مجدل سلم.



🟡في… pic.twitter.com/d6at7A7WmA — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) July 18, 2024