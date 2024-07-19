صيدا اون لاين
ads
siteName
اخبار لبنان اخبار صيدا اعلانات منوعات عربي ودولي صور وفيديو
آخر الأخبار
بقوة السلاح يسرق وينفذ العديد من العمليات... اوقفته شعبة المعلومات بعملية نوعية مايكروسوفت: أصلحنا سبب الخلل التقني الذي أصاب تطبيقات وخدمات لكن تداعياته ما زالت تؤثر على بعض المستخدمين بعد الخلل في أنظمة "مايكروسوفت"... اليكم معلومات عن النظام السحابي! غالانت: إسرائيل ستقوم بِتصفية الحساب مع كل من يمس بها الرئيس التنفيذي لشركة "كراود سترايك": العطل الذي ضرب الإنترنت تقني وليس أمنيا ونتعامل معه بكفاءة مبعوث وزير الخارجية الروسي التقى ميقاتي: لضبط النفس تمهيدا لاحياء عملية السلام

لبنان

آخر مستجدات المجزرة الأخيرة... الجيش الاسرائيلي "يزعم" اغتيال مسؤول في قوة الرضوان! (فيديو)

صيدا اون لاين

كتب الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، اليوم الجمعة، في منشور على حسابه عبر منصة "إكس": "أغارت طائرات حربية مساء أمس الخميس على مقر قيادة لقوة الرضوان التابعة لِحزب الله في منطقة الجميجمة بالإضافة إلى مقر قيادة أخر لِحزب الله في منطقة مجدل سلم".
وأشار الى، "في الغارة تم القضاء على قائد وحدة في مجال العمليات في قوة الرضوان التابعة لحزب الله على جعفر معتوق إلى جانب قائد آخر في مجال العمليات في قطاع الحجير بقوة الرضوان. لقد روج العنصران لتنفيذ عمليات تخريبية نحو الأراضي الإسرائيلية. كما تم القضاء خلال الغارة على عدد آخر من العنصرين في قوة الرضوان الذين تصرفوا من داخل المباني التي تم استهدافها".
وتابع أدرعي، "كما قصفت طائرات حربية مبنى عسكري لحزب الله في منطقة شقرا".

اقرأ أيضا

طقس صيفيّ رطب وحار يسيطر على لبنان... اليكم التفاصيل

بعد الخلل في أنظمة "مايكروسوفت"... اليكم معلومات عن النظام السحابي!

فورة Proposals... كم يُكلِّف عرض الزّواج في لبنان؟

فادي الحسن : مطار بيروت تأثر بالعطل التقني العالمي لمدة نصف ساعة فقط وتمت معالجة الأمر

العروس دانييلا رحمة تقضي شهر العسل في فرنسا.. وتنشر صورا وفيديوهات جديدة

سعد "راجع" بشكل جديد وعن طريق موسكو؟

تم نسخ الرابط