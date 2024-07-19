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لبنان

الدفاع المدني: لعدم إطلاق المفرقعات والألعاب النارية تفاديا لاندلاع الحرائق

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نبهت المديرية العامة للدفاع المدني في بيان، "بمناسبة الاحتفالات بحلول عيد مار الياس، المواطنين من خطر استعمال المفرقعات والأسهم النارية، خصوصاً بالقرب من الغابات أو الأعشاب الجافة، لما تتسبّب به من مخاطر محتمة قد تؤدي الى سقوط إصابات بشرية، ونشوب حرائق في الأحراج والممتلكات، سيّما في ظل تأثير الكتل الهوائية الحارة التي تسيطر على لبنان". 
وشددت على "المواطنين والمقيمين لجهة ضرورة التقيد بإرشادات السلامة العامة الصادرة عنها، وذكرت بضرورة الاتصال بغرفة عملياتها على رقم الطوارئ 125 للتبليغ عند مشاهدة حريق - أياً كان حجمه - وتحديد موقعه ليتمكن عناصر الدفاع المدني من التدخل على الفور والسيطرة على النيران حصراً للأضرار في حدها الادنى".

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