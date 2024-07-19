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لبنان

صباحا... حذر شديد يخيم على المنطقة الحدودية بالقطاع الشرقي وسط تحليق للطيران الإسرائيلي

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أفاد مراسل "النشرة" في حاصبيا، بأنه "مع استمرار التصعيد الاسرائلي ضد المنطقة الحدودية في القطاع الشرقي من جنوب لبنان يستمر الحذر الشديد مخيما هذا الصباح على المنطقة انطلاقا من محور سهل المجيدية الغجر خراج بلدة الماري في قضاء حاصبيا وحتى بلدة شبعا ومنطقة العرقوب في قضاء حاصبيا حيث وسعت القوات الاسرائلية دائرة اعتداءاتها ضدالمنطقة مستهدفة قرى وبلدات راشيا الفخار الهبارية كفرحمام وكفرشوبا وشبعا مستخدمة القذائف الصاروخية والمدفعية بما فيها القذائف الفوسفورية".
ولفت المراسل، الى أنه "أمام هذا الوضع المتوتر واصل الطيران التجسسي الاسرائلي طلعاته الاسكشافة طوال ساعات الليل وحتى فجر اليوم فوق منطقة حاصبيا ومزارع شبعا المحتلة وصولا حتى أجواء البقاعين الشرقي والغربي واقليم وخاصة مرتفعات جبل الشيخ المشرفة على منطقة راشيا الوادي".

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