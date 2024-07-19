من أجل التوقيع مع ويليامز... جماهير برشلونة يجمعون الأموال على "TikTok"!

ساهم مشجعو برشلونة بمبالغ رمزية في حساب "TikTok" الرسمي للنادي في محاولة لدعم فريقهم في تأمين توقيع المهاجم نيكو ويليامز.

وأصبح جناح أتليتيك بلباو البالغ من العمر 22 عامًا هدفًا رئيسيًا للانتقالات للأندية الأوروبية الكبرى، حيث كان أحد أكثر اللاعبين إثارة في سلسلة انتصارات إسبانيا في سبع مباريات في بطولة أوروبا.

وأظهر ويليامز، الذي سجل هدفين بما في ذلك الهدف الأول في فوز إسبانيا 2-1 على إنجلترا في النهائي، شراكة واعدة مع مهاجم برشلونة لامين يامال، الذي اختير أفضل لاعب شاب في البطولة.

ويضغط مشجعو برشلونة الآن من أجل ثنائي الهجوم يامال - وليامز، حيث يرسلون الأموال إلى النادي الكاتالوني، الذي واجه تحديات مالية في الآونة الأخيرة.

وكتب المشجعون: "Sign Nico" و"We 100% need Nico" و"For Nico Williams" هي بعض التعليقات مع التبرعات على أحدث مقاطع فيديو "TikTok" لبرشلونة.

ووفقًا لموقع "Transfermarkt"، تبلغ القيمة السوقية الحالية لـ"ويليامز" 70 مليون يورو (76.29 مليون دولار)، بينما ذكرت الصحافة الإسبانية أن أتليتيك حدد رسوم إطلاق سراحه بـ 58 مليونًا.

على الرغم من حسن نية جماهير برشلونة، فإن التبرعات، التي تم تصنيفها على أنها "مكافآت" على "TikTok"، لن تكون ذات فائدة كبيرة للنادي حيث تتراوح من 5 سنتات إلى يورو واحد، مع احتفاظ الشبكة الاجتماعية بجزء كبير من الأموال.

ولم يتعاقد برشلونة، الذي احتل المركز الثاني في الدوري الإسباني وخرج من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، مع أي لاعب حتى الآن خلال فترة الانتقالات الصيفية.