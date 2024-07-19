صيدا اون لاين
ads
siteName
اخبار لبنان اخبار صيدا اعلانات منوعات عربي ودولي صور وفيديو
آخر الأخبار
بقوة السلاح يسرق وينفذ العديد من العمليات... اوقفته شعبة المعلومات بعملية نوعية مايكروسوفت: أصلحنا سبب الخلل التقني الذي أصاب تطبيقات وخدمات لكن تداعياته ما زالت تؤثر على بعض المستخدمين بعد الخلل في أنظمة "مايكروسوفت"... اليكم معلومات عن النظام السحابي! غالانت: إسرائيل ستقوم بِتصفية الحساب مع كل من يمس بها الرئيس التنفيذي لشركة "كراود سترايك": العطل الذي ضرب الإنترنت تقني وليس أمنيا ونتعامل معه بكفاءة مبعوث وزير الخارجية الروسي التقى ميقاتي: لضبط النفس تمهيدا لاحياء عملية السلام

شؤون فلسطينية

لابيد: من يفقد الردع في الشمال والجنوب يفقده أيضًا في قلب تل أبيب

صيدا اون لاين

ذكر زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، أن "انفجار المسيّرة في تل أبيي دليل آخر على أن الحكومة لا تعرف ولا تستطيع توفير الأمن لمواطنيها".


وفي انتقاد لحكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، قال لابيد: "من يفقد الردع في الشمال والجنوب يفقده أيضا في قلب تل أبيب".


وكان قد ادّعى الجيش الإسرائيلي، في بلاغ، بأنّ "سلاح الجو تعرف على المسيّرة التي استهدفت تل أبيب وكشفها لكن لم يتم اعتراضها بسبب خطأ بشري".

بدورها، ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أنه "تم رصد المسيّرة التي استهدفت تل أبيب ولم يتم اعتراضها لعدم تصنيفها هدفا معاديا". 
وفي وقت سابق أعلنت القوات المسلحة اليمنية التابعة لحركة "أنصار الله" مسؤوليتها عن الهجوم، مصنفة تل أبيب بأنها "منطقة غير آمنة".

وكانت الشرطة الإسرائيلية قد أكدت "العثور على جثة شخص عليها جراء الانفجار في تل أبيب"، في حين أكدت إصابة 7 أشخاص.

اقرأ أيضا

مبعوث وزير الخارجية الروسي التقى ميقاتي: لضبط النفس تمهيدا لاحياء عملية السلام

غالانت: إسرائيل ستقوم بِتصفية الحساب مع كل من يمس بها

شاطئ عين المريسة.. إليكم ما حصل

آخر مستجدات المجزرة الأخيرة... الجيش الاسرائيلي "يزعم" اغتيال مسؤول في قوة الرضوان! (فيديو)

مايكروسوفت: تحسن مستمر في خدماتنا مع استمرار نقلها لبنية تحتية غير متأثرة

سعد "راجع" بشكل جديد وعن طريق موسكو؟

تم نسخ الرابط