طقس صيفيّ رطب وحار يسيطر على لبنان... اليكم التفاصيل

يسيطر طقس صيفيّ رطب وحار بشكل معتاد اليوم وفي الايام المقبلة.

وتبقى درجات الحرارة مستقرة مع استمرار الرطوبة العالية على السواحل وفي المحيط، فيما تنشط الرياح شمالًا مع عودة ارتفاع الموج.

ويستمر تشكل السحب المنخفضة والضباب على الجبال القريبة من السواحل.

وفي تفاصيل طقس اليوم:

- الحرارة تتراوح على الشكل التالي: ٢٦ و ٣٣ درجة ساحلًا وبين ١٩ و ٣٥ بقاعًا وبين ١٨ و ٢٧ على الـ١٠٠٠ متر

-الجو: مشمس الى غائم جزئياً مع تشكل ضباب

- الرياح: جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٥ كم/س تنشط خاصة في الداخل وشمالًا

- الرطوبة السطحية ساحلًا: بين ٦٠ و ٨٥ ٪؜

- الضغط الجويّ السطحيّ: ١٠٠٩ hpa

- الانقشاع: جيد يسوء جبلًا احيانًا بسبب الضباب

- حال البحر: منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٩ درجة.

أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

السبت:

قليل السحب الى غائم جزئيًا مع تشكل ضباب محلي تتراوح على الشكل التالي: ٢٦ و ٣٣ درجة ساحلًا وبين ٢٠ و ٣٦ بقاعًا وبين ١٩ و ٢٨ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية معتدلة تنشط احيانا خاصة شمالًا وسرعتها بين ٣٠ و ٦٠ كم/س

الأحد:

قليل السحب إلى غائم جزئيًا مع تشكل ضباب محليّ تتراوح على الشكل التالي: ٢٦ و ٣٣ درجة ساحلًا وبين ٢٠ و ٣٦ بقاعًا وبين ١٩ و ٢٨ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية معتدلة تنشط احيانًا خصوصًا شمالًا وسرعتها بين ٣٠ و ٦٠ كم/س.