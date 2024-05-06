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بعد المنخفض الجوي... الحرارة ستتعدى عتبة الـ35 درجة!

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يستمر الطقس غير المستقر والممطر أحيانا بالتأثير على لبنان اليوم ولغاية صباح الغد، على أن ينكفئ بعدها المنخفض الجوي عن المنطقة ويعود الاستقرار الجوي مع ارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة لتصبح حارة وفوق المعدلات يوم الجمعة حيث تتعدى درجات الحرارة عتبة الـ٣٥ درجة ساحلاً.

تفاصيل طقس اليوم على الشكل التالي:

- درجات الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ١٤ و٢٠ درجة ساحلا، بين ٦ و١٩ درجة بقاعاً وبين ٧ و١٣ درجة على الـ١٠٠٠ متر

- الجوّ: غائم جزئياً وممطر مع برق ورعد

- الرياح: جنوبية غربية قوية على الجبال شمالاً وفي الداخل وسرعتها بين ٤٠ و٨٠ كم/س

- الرطوبة السطحية ساحلا: بين ٦٠ و٩٥ ٪؜

- الضغط الجوي السطحي: ١٠٠٩ hpa

- الانقشاع: سيئ بفعل السحب المنخفضة والضباب جبلاً

- حال البحر: مرتفع الموج وحرارة سطح المياه ٢٢ درجة.

تفاصيل طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:

الثلاثاء: الطقس غائم جزئياً مع احتمال بعض الأمطار المحلية صباحاً ثم يستقر الطقس تدريجياً. أما درجات الحرارة فتتراوح على الشكل التالي: بين ١٤ و٢١ درجة ساحلا، بين ٦ و٢٠ درجة بقاعاً وبين ٧ و١٥ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح جنوبية غربية تنشط أحياناً وسرعتها بين ٢٠ و٥٠ كم/س.

الأربعاء: الطقس قليل السحب ودرجات الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ١٣ و٢٣ درجة ساحلا، بين ٦ و٢٢ درجة بقاعاً وبين ٩ و١٧ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح شرقية ليلاً وشمالية غربية نهارا أحياناً ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.

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