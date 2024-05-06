لا تتجاهلها.. الفكاهة قد تفيدك أكثر مما تتصور

نظرًا لأن يوم كذبة إبريل على الأبواب، فما هو الوقت الأفضل للنظر إلى سيكولوجية النكات؟ على مر السنين، أصبح يوم كذبة أبريل أكبر من الحياة، خاصة مع انتشار النكات على وسائل التواصل الاجتماعي بمعدل سريع. في حين أنه قد يُنظر إليه على أنه مجرد القليل من المرح، إلا أن هناك المزيد من النكات والفكاهة مما قد يكون واضحًا، مما يطرح السؤال: هل النكات في الأول من أبريل فكرة جيدة أم سيئة؟

في كل عام، تقدم الشركات والأفراد والصحف وقراء الأخبار نكاتًا في الأول من أبريل قد تكون مسلية ومربكة بعض الشيء، وفي بعض الأحيان تسبب اضطرابات غير متوقعة. ربما تم أخذ إعلان صدر في عام 1949، على محطة إذاعية في نيوزيلندا، مفاده أن سربًا من الدبابير يبلغ عرضه ميلًا واحدًا متجهًا إلى أوكلاند، على محمل الجد إلى حد ما. وجاءت الأخبار مصحوبة بنصائح مفيدة حول كيفية الاستعداد للحشرات القادمة، مما أدى إلى قيام الكثيرين بدس سراويلهم في جواربهم بالإضافة إلى وضع مصائد العسل خارج أبوابهم. تشمل الأمثلة الأخرى لنكات يوم كذبة أبريل الادعاء بأن ستيفن كينج سيرشح نفسه لمنصب حاكم ولاية ماين وأن هاينز كان يطلق مايونيز بنكهة الشوكولاتة.

ومع ذلك، في بعض الأحيان، لا يُنظر إلى نكات يوم كذبة إبريل على أنها مضحكة. على سبيل المثال، انتهت نكتة من Hooters إلى دعوى قضائية حيث اعتقد أحد خوادمهم أنها فازت بسيارة تويوتا جديدة. وبدلاً من ذلك، عند استلامها، حصلت على دمية يودا.

ما الذي يجعل شيئا مضحكا؟

هذا سؤال بمليون دولار ولا يمكن الإجابة عليه بسهولة. أولاً، تجدر الإشارة إلى أن الناس لديهم آراء مختلفة حول ما هو فكاهي. ويتأثر بالسياق والثقافة ووجهات النظر الذاتية، مما يعني أنه غير متسق بين السكان. ومع ذلك، هناك جوانب من النكات التي قد تحدد، على نطاق أوسع، ما إذا كانت مضحكة.

إذا كانت النكتة تنتهك قاعدة أو قاعدة من نوع ما، فمن المرجح أن يُنظر إليها على أنها مضحكة. يجب أن تكون مثل هذه الانتهاكات حميدة، حيث يمكن أن يُنظر إليها على أنها غير سارة أو حتى مثيرة للاشمئزاز. إن ما يحدد ما إذا كان حميدًا يرتبط بمدى سوء شيء ما ومدى بعدنا عنه. من حيث التجربة الشخصية، يمكن اعتبار الأحداث الجادة أكثر تسلية بمرور الوقت، في حين أن صدم إصبع القدم، والذي قد يعتبر انتهاكًا بسيطًا، سيفقد تأثيره الكوميدي بمرور الوقت.

ومن المثير للاهتمام أنه وجد أن الناس أكثر عرضة للضحك عندما يكونون بالقرب من الآخرين مقارنة عندما يكونون بمفردهم. لقد وُجد أن الأطفال، على وجه الخصوص، يضحكون أكثر بكثير عندما يكونون مع الآخرين، مما يشير إلى أن الضحك قد يكون إشارة اجتماعية وليس استجابة مباشرة للفكاهة.

ليس فقط من أجل المتعة

قد تبدو النكات والضحك تافهة ولكنها في الواقع يمكن أن تخدم وظائف اجتماعية مثل إدارة المشاعر القوية مثل الإحراج وإظهار الانتماء. يمكن أيضًا استخدام الفكاهة للتعامل مع بيئات العمل. على سبيل المثال، وجدت الدراسات أن هناك وظيفة ذات معنى للفكاهة في أماكن الرعاية الصحية. يمكن أن يكون له تأثير مفيد على التفاعل بين المريض ومقدم الرعاية لأنه يقوي العلاقة بين الاثنين ويخفف من الأعراض المجهدة المرتبطة بالرعاية في نهاية العمر بين المتخصصين في تمريض الرعاية التلطيفية.

يمكن أن تعمل الفكاهة أيضًا كميسر في حل المشكلات البصيرة. ويتعلق الأساس المنطقي لذلك بعمليات الانتباه، حيث أن الفكاهة تخفف التوتر. ومن خلال القيام بذلك، فإنه يخفف من درجة الاهتمام المكرس للمشكلة، وبالتالي يحفز "التركيز المحيطي" لدى من يحل المشكلة، مما يزعزع استقرار أنماط الإدراك الحسي والتفكير، وبالتالي يساعد الناس على تغيير وجهة نظرهم لإعادة هيكلة المشكلة.

الفكاهة يمكن أن تكون محفوفة بالمخاطر

نظرًا لأن النكات يمكن أن يساء فهمها في البيئات متعددة الثقافات، فقد اقترح أنها يجب أن تستخدم بحذر، خاصة إذا استخدمت في البيئات السياسية أو الدبلوماسية. أضف إلى ذلك حقيقة أن الفكاهة تتطلب انتهاكًا ويمكن أن تكون تكتيكًا محفوفًا بالمخاطر، خاصة وأن تصورات الملاءمة ذاتية.

قد ينظر الناس أيضًا إلى النكات المحفوفة بالمخاطر بشكل مختلف مع مرور الوقت. وهذا شيء لم تستكشفه الأبحاث حقًا. على سبيل المثال، في عام 2021، واجه ديفيد ليترمان رد فعل عنيفًا بسبب مقابلة أجراها مع ليندساي لوهان في عام 2013. في ذلك الوقت، ضحك الجمهور على أسئلته المتكررة حول ذهابها إلى مركز إعادة التأهيل. ومع ذلك، بعد ثماني سنوات، اعتبرت تعليقاته مسيئة. من المحتمل أن يعني هذا أن النكات المحفوفة بالمخاطر التي تطلقها الشركات أو الأفراد في يوم كذبة إبريل يمكن أن تتسبب في فقدان الصراف لمكانته، مما يثير بعض التساؤلات حول ما إذا كان من الجيد للعلاقات العامة المشاركة في إلقاء النكات، حتى لو كان ذلك مخصصًا لكذبة إبريل. بحسب موقع "Psychology Today".

حقيقة أن الفكاهة يمكن أن تولد نتائج قيمة عند دمجها في الحياة اليومية تعني أن إلقاء النكات وجعل الناس يبتسمون أو يضحكون يمكن أن يكون له تأثير إيجابي، على الرغم من أنه من المهم التأكد من أن أي انتهاكات يتم ارتكابها ليست كبيرة بما يكفي للإضرار بسمعتك المستقبلية.

كيف يمكن لنكات الأب أن تعد أطفالك لحياة مليئة بالحرج؟

يمكن أن تكون نكات الأب ممتعة. إنهم يلعبون دورًا مهمًا في كيفية تفاعلنا مع أطفالنا. لكن نكات الأب قد تساعد أيضًا في إعدادهم للتعامل مع الإحراج لاحقًا في الحياة.

ما هي النكات أبي؟

نكات الأب هي أسلوب فكاهي مميز يتكون من التورية البسيطة والمفيدة وغالبًا ما تتضمن توصيلًا جبينا، عادةً ما تتميز هذه النكات بالتلاعب بالألفاظ بشكل واضح وجملة بسيطة تجعل المستمعين إما يضحكون أو يصدرون آهات مبالغ فيها.

تحظى هذه العلامة التجارية المبتذلة من الفكاهة بشعبية كبيرة. هناك المئات من مواقع الويب ومقاطع فيديو YouTube وTikTok المخصصة لهم. يمكنك أيضًا اللعب مع مولدات نكتة الأب إذا كنت بحاجة إلى بعض الإلهام.

لماذا تحظى نكتة الأب بشعبية كبيرة؟

يبدو أن الناس يحبون نكات الأب، ويرجع ذلك جزئيًا إلى التورية.

وجدت دراسة نشرت في وقت سابق من هذا العام أن الناس يستمتعون بالتورية أكثر من معظم أنواع النكات الأخرى. اقترح المؤلفون أيضًا أنه إذا تأوهت ردًا على التورية، فقد تكون هذه علامة على أنك تستمتع بالنكتة، بدلاً من أن تجدها مزعجة.

تظهر أبحاث أخرى أن نكات الأب تعمل على ثلاثة مستويات على الأقل:

1- كما ترويض التورية

تنتهك الفكاهة عادةً نوعًا من الحدود. على المستوى الأساسي، نكات الأب تنتهك فقط قواعد اللغة. إنهم يحتاجون إلى معرفة محددة باللغة "للحصول عليهم"، بطريقة لا تفعلها نكتة الريح.

حقيقة أن نكات الأب مفيدة وغير مؤذية تعني أنه يمكن للآباء إخبارها حول أطفالهم. ولكن من المحتمل أيضًا أن يؤدي ذلك إلى ترويضهم، وهو ما قد يصفه الآخرون بأنه غير مضحك.

2- كمضاد للفكاهة

إن إخبار شخص ما بالتورية التي لا تستحق أن تُقال بصوت عالٍ يعد في حد ذاته انتهاكًا لقواعد إلقاء النكات. هذا الانتهاك يمكن أن يجعل نكتة الأب مضحكة. بمعنى آخر، يمكن أن تكون نكتة الأب غير مضحكة جدًا مما يجعلها مضحكة - نوع من أنواع الفكاهة.

3- كسلاح مضاد للفكاهة

في بعض الأحيان، لا يكون الغرض من نكتة الأب هو جعل الناس يضحكون، بل جعلهم يتأوهون ويديرون أعينهم. عندما يقول الناس نكات الأب لإزعاج شخص آخر من أجل المتعة، فإن نكات الأب تعمل كنوع من الأسلحة المضادة للفكاهة.

السيناريو النمطي المرتبط بنكات الأب هو بالضبط هذا: الأب يقول لعبة الكلمات ثم أطفاله يدحرجون أعينهم من الانزعاج أو يتذمرون من الإحراج.

نكتة الأب تساعد الآباء على أن يكونوا آباء

نكات الأب هي جزء من مجموعة أدوات الأب للتعامل مع أحبائه، وهي وسيلة للتواصل من خلال الضحك. ولكن عندما يكبر الأطفال، تتغير الطريقة التي يتلقون بها التورية.

يستمتع الأطفال في عمر السادسة تقريبًا بسماع التورية وقولها. هذه بشكل عام بريئة مثل:

لماذا ستة خائف من سبعة؟ لأن سبعة أكلوا تسعة!

مع تقدم الأطفال في السن وتطور قدراتهم اللغوية والتفكيرية، يصبح فهمهم للفكاهة أكثر تعقيدًا.

في مرحلة المراهقة، قد يبدون في النظر إلى التورية على أنها غير مضحكة. لكن هذا لا يمنع آباءهم من إخبارهم.

وبدلاً من ذلك، يمكن للآباء أن يستمتعوا بالحرج الذي يمكن أن تسببه نكات آبائهم حول أطفالهم المراهقين الحساسين والمدركين لصورتهم.

في الواقع، في إحدى الدراسات، يقترح أحدنا (مارك) أن المضايقات المرحة التي تأتي مع نكات الأب قد تكون جزئيًا سبب كونها ظاهرة ثقافية منتشرة على نطاق واسع.

تلعب هذه الإثارة المرحة والآمنة دورًا مزدوجًا في الترابط بين الأب والطفل في مرحلة المراهقة. إنها ليست مرحة وممتعة فحسب، بل يمكن استخدامها أيضًا للمساعدة في تعليم الشاب كيفية التعامل مع الشعور بالحرج.

إن مساعدة الأطفال على تعلم كيفية التعامل مع الإحراج ليس بالأمر المضحك. يعد التحسن في هذا جزءًا مهمًا جدًا من تعلم كيفية تنظيم العواطف وتطوير المرونة.

إن نمذجة استخدام الفكاهة لها فوائد أيضًا. يمكن أن تكون النكات استراتيجية مفيدة للتكيف أثناء المواقف المحرجة - على سبيل المثال، بعد أن يقول شخص ما شيئًا محرجًا أو لإضحاك شخص ما أصبح منزعجًا.

نكتة الأب هي أكثر من مجرد كلمات مزخرفة

لذا، في المرة القادمة التي تسمع فيها والدك يطلق نكتة أبية جديرة بالاشمئزاز، تذكر أن الأمر لا يتعلق فقط بالنكتة. يتعلق الأمر بإنشاء اتصالات وتخفيف الحالة المزاجية.

لذا، هيا، أطلق هذا التأوه، وشارك الابتسامة مع الشخص الذي يلقي نكات الأب بكل فخر. كل ذلك جزء من المتعة. بحسب موقع ""The Conversation Global.