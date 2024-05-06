توزيع جوائز مسابقة الحاج عبد الكريم كزبر وحرمه الحاجة ناديا جمعة لحفظ القران الكريم والحديث النبوي الشريف

أقامت مفوضية الجنوب في كشافة الفاروق حفل توزيع جائزة (مسابقة الحاج عبد الكريم كزبر وحرمه الحاجة ناديا جمعة) لحفظ القران الكريم والحديث النبوي الشريف.

حضر الحفل إلى جانب عائلة الحاج عبد الكريم كزبر وأهالي الطلاب المشاركين.. رئيس المركز الثقافي الإسلامي د. محمد أنيس الخليلي وعضو المجلس الإداري في المركز د. خليل معتوق ومدير مؤسسات الرعاية الأستاذ باسم سعد ومدير ثانوية الإيمان فضيلة الشيخ مصطفى الحريري وفضيلة الشيخ الدكتور صالح معتوق ورئيس جمعية جامع البحر الأستاذ حسن صفدية مُمَثلاً بالأستاذ أحمد البابا ورئيس جمعية كشافة الفاروق القائد إبراهيم الحريري ومفوض الجنوب القائد ماهر الخطيب وأعضاء من الهيئة الإدارية واعضاء مجلس المفوضية..

الافتتاح بآيات من القران الكريم للبرعم جوري المصري ثم كلمة تعريفية عن مسيرة الحاج عبد الكريم كزبر للقائد حبيب زيدان، تلاها كلمة لرئيس جمعية كشافة الفاروق القائد إبراهيم الحريري ألقى الضوء فيها على أهمية حفظ القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف ودور المؤسسات في تشجيع الاطفال على الحفظ، بعدها تحدث فضيلة الشيخ د. صالح معتوق معرفا بمسيرة الحاج عبد الكريم كزبر في تأسيس مدارس الايمان والهيئة الإسلامية للرعاية ودوره الفاعل في جمعية جامع البحر ومساهمته في دعم المحتاجين في مدينة صيدا.

تخلّل الحفل وصلات إنشادية لفرقة المداحين للأخوَين المزرزع.

وفي ختام الحفل تم توزيع الجوائز على أكثر من ١٢٠ رابح ورابحة تراوحت أعمارهم بين ٥ سنوات و ٢٠ سنة إضافة إلى جوائز ترضية وشهادات تقدير الى جميع المشاركين .