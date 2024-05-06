لا تدع التوهم المرضي يدمر حياتك! نصائح للتخلص منه

يعد اضطراب القلق الـمرضي المصطلح الحديث لما كان يشخص سابقًا على أنه داء المراق (التوهم المرضي). الأشخاص المصابون بهذا الاضطراب يعتقدون أنهم مصابون بمرض خطير مهدد للحياة مع أنهم يعانون أعراضًا خفيفة فقط أو لا يعانون أعراضًا على الإطلاق، وتبدو مخاوفهم حقيقية جدًا بالنسبة لهم حتى لو نفى الطبيب إصابتهم بأي مرض.

يبقى مرضى اضطراب القلق المرضي غير مطمئنين عمومًا ويستمر قلقهم المفرط على الدوام، وقد يسبب هذا الاضطراب زيادة مستوى القلق والخوف عند الأشخاص المصابين بمرض جسدي حقيقي ما يُشعرهم أن مرضهم أخطر من الحقيقة بكثير. لا يتعلق هذا الاضطراب بحقيقة وجود المرض من عدمه، بل ينتج عن ردة فعل نفسية.

كم يستمر اضطراب القلق المرضي؟ قد تحدث نوبات من القلق المرضي مرة واحدة أو عدة مرات أو قد يكون الاضطراب مستمرًا. تُشاهد أعراضه الأولى عادة في بداية مرحلة البلوغ ومنتصفها -أي من 25-35 سنة- لكنه قد يحدث في أي عمر. قد تختلف شدته من حين إلى آخر ونادرًا ما يختفي كليًا.

غياب الأعراض الجسدية بالكامل أو وجود أعراض خفيفة فقط. إذا كان الشخص مصابًا أو معرضًا لخطر الإصابة بمرض ما فإن اضطراب القلق المرضي يجعل مخاوفه أكبر من الخطر الحقيقي للمرض، أي أنه يبالغ في توقعاته السلبية عن مرضه.

تصرفات مبالغ بها فيما يتعلق بالأمور الصحية مثل التفتيش المتكرر للجسم بحثًا عن أعراض أو علامات تشير إلى الإصابة بمرض ما، أو التصرف بسلوك تجنبي غير طبيعي مثل تجنب مواعيد الطبيب والمستشفى.

استمرار الخوف من المرض مدة 6 أشهر على الأقل، لكن ليس من الضروري أن يكون الخوف موجهًا نحو مرض واحد فقط إذ قد تتغير المخاوف والتهيؤات في أثناء هذه الفترة.

أسباب اضطراب القلق المرضي، السبب مجهول، لكن توجد عوامل محددة قد تزيد خطر الإصابة بهذا الاضطراب، ومنها: ضغوطات الحياة.

وجود سوابق أعراض شديدة قد تكون مهددة لحياة الشخص مثل الألم الصدري ومشكلات الذاكرة.

سوابق سوء المعاملة أو الإهمال في أثناء مرحلة الطفولة أو التعرض لاعتداء جسدي أو جنسي أو عاطفي.

إصابة سابقة بمرض ما في مرحلة الطفولة، قصة إصابة باضطراب نفسي آخر، مثل الاكتئاب الأساسي أو القلق أو اضطراب الوسواس القسري أو الاضطرابات الذهانية.

تشخيص اضطراب القلق المرضي، يعتمد التشخيص على الأعراض التي يخبرنا بها المريض أو أفراد عائلته أو المقربون منه. من المهم أن تُوصف الأعراض بدقة، ويجب تحديد وقت بداية الأعراض وشدتها وتواتر تكرارها.

علاج اضطراب القلق المرضي، يسعى العلاج إلى تحقيق ثلاثة أهداف:

أن يعيش المريض حياة طبيعية قدر المستطاع.

التخفيف من الضغط النفسي.

الحد من الاستخدام المفرط للخدمات الطبية.

يعتمد تحقيق هذه الأهداف أساسًا على رغبات المريض وما يفضله أو يرفضه، ويعتمد أيضًا على غياب أو وجود الأمراض التي تترافق عادة مع اضطراب القلق المرضي.

في معظم الحالات لطبيب الرعاية الأولية الخاص بالمريض دور هام جدًا، وذلك للأسباب التالية:

يستطيع طبيب الرعاية الأولية تحديد مواعيد زيارات منتظمة للمريض إلى العيادة -كل ثلاثة أو ستة أشهر مثلًا- للتحدث عن مخاوفه وإيجاد حل لها إذا كان ذلك ضروريًا. يُنصح المرضى بالالتزام بطبيب واحد بدلًا من تغيير الطبيب مرة تلو الأخرى.

سينصح طبيب الرعاية الأولية المريض بمراجعة الطبيب المختص في حال الحاجة إلى ذلك، ما يساعده على الحد من عدد الاختبارات التي يجريها وما يرافقها من مشكلات محتملة وأعراض جانبية.

الاعتماد على طبيب واحد يعلم جيدًا تاريخ المريض ومشكلاته الصحية السابقة سيساعد على تخفيض كلفة الزيارات الكثيرة إلى العيادة ومخاطرها بالإضافة إلى تقليل الاختبارات المكلفة.

يعاني بعض مرضى اضطراب القلق المرضي ضغوطًا نفسية شديدة تستلزم التحويل إلى طبيب نفسي مختص. يقترح طبيب الرعاية الأولية على المريض استشارة الاختصاصي، ويتيقن من توضيح سبب ذلك وأهميته وكيف سيساعده على تحسين حالته.

قد يساعد العلاج السلوكي المعرفي -نوع من العلاج بالمحادثة والكلام بين المريض والمختص- المرضى على مكافحة اضطراب القلق المرضي وعيش حياة أكثر إنتاجية. قد يستفيد بعض المرضى من الأدوية المضادة للقلق أو مضادات الاكتئاب أو الأدوية المضادة للاضطرابات النفسية الأخرى المرافقة.

المضاعفات، لا يهدد اضطراب القلق المرضي حياة المريض، لكن بعض المرضى قد تراودهم أفكار انتحارية خاصة المرضى الذين يعانون الاكتئاب السريري، ولا يجب تجاهل هذه الأفكار أو المشاعر. يرفض معظم المرضى التحدث عن اكتئابهم خاصة فيما يتعلق بأفكارهم الانتحارية، لكن تجاهل هذه المشاعر والأفكار أو رفض التحدث عنها قد يؤدي إلى نتائج مأساوية.

تتضمن المُضاعفات الأخرى: الاستخدام المفرط للخدمات الطبية والمخبرية، فواتير طبية باهظة، مضاعفات ناجمة عن الإجراءات الطبية، العجز والبطالة (فقدان المرضى وظيفتهم)، مشاكل زوجية وعائلية.

هل تمكن الوقاية من اضطراب القلق المرضي؟ للأسف، لا توجد أي وسيلة معروفة للوقاية منه. قد يؤدي دعم المرضى وتفهم معاناتهم إلى التخفيف من شدة الأعراض بالإضافة إلى مساعدتهم على مكافحة المرض.

ما إنذار اضطراب القلق المرضي؟ وما المستقبل المتوقع للمرضى؟ الإنذار جيد عادة في الحالات الخفيفة والمعتدلة، لكن قد تزداد أو تنخفض شدة المرض بمرور الوقت، أما في الحالات الشديدة، يجب على المرضى وذويهم بذل أقصى جهد ممكن لتجنب المُضاعفات الخطيرة المذكورة سابقًا. على المدى الطويل، قد يلزم ترتيب زيارات قصيرة ومنتظمة إلى عيادة طبيب الرعاية الأولية، وينصح بتقديم الدعم النفسي الملائم للمرضى إضافةً إلى علاج الاكتئاب والقلق الشديد عندهم.

التوهم المرضي يمنع المصاب من ممارسة العمل

يعاني البعض وجود آلام وأعراض لا تتوافر لها أية أسباب عضوية، ونتيجة لهذه الحالة فإن الكثيرين يترددون على العيادات الصحية وزيارة الأطباء.

ويعرف هذا الاضطراب بالتوهم المرضي، أو القلق المرضي، ويصنف على أنه اضطراب نفسي، وبسببه فإن المصاب يعاني وساوس تستحوذ على تفكيره، وتشغله بشكل دائم بأنه يعاني مرضاً خطراً أو مهدداً لحياته، ولم يشخص بعد.

يبدأ هذا المرض بشكوى مستمرة عن آلام في أماكن مختلفة من جسده، ولا يوجد تشخيص طبي لها، ومن ثم يتطور الأمر، ولا يثق المريض بآراء الأطباء، ويشك في نتائج التحاليل والفحوصات التي تؤكد أنه لا يعاني أي مرض عضوي.

ويتسبب هذا الاضطراب في شعور الشخص بقلق بالغ يظل لفترة طويلة؛ وذلك على الرغم من أنه لا يوجد دليل طبي يثبت أنه يعاني مشكلة صحية خطرة، ويزداد الوضع سوءاً إذا كان يعاني الوسواس القهري.

ونتناول في هذا الموضوع مشكلة التوهم المرضي بكل تفاصيلها، مع بيان العوامل والأسباب التي تؤدي إلى هذه الحالة، وأيضاً بعض الأعراض التي تظهر نتيجة هذه المشكلة، ونقدم طرق الوقاية التي ينصح بها الباحثون، وأساليب العلاج المتبعة والمختلفة.

مرحلة المراهقة

يشير الأطباء إلى أن لمشكلة التوهم المرضي عدة صور، ولكن الحالة التقليدية له هو أن يشكو المصاب بهذا الاضطراب من أعراض مرض خطر، أصيب به مريض في دائرة معارفه، ومن الممكن أن يكون توفي بسببه.

وتبدأ الإصابة بهذا المرض في الأغلب في مرحلة المراهقة حتى الشباب، وتعد المرحلة العمرية من 18 وحتى 35 هي الأكثر عرضة للإصابة بهذه الحالة.

ويرجع ذلك إلى أن الشباب في العادة يمتلكون الطاقة، وإذا تعرضوا لإحدى الصدمات النفسية، فإنهم يشعرون بالعجز، وبالتالي يكونون عرضة للإصابة بالتوهم المرضي.

النساء أكثر

يظهر التوهم المرضي كثيراً في الشيخوخة، وربما كان سبب ذلك حاجة المسنين للفت الانتباه، كما أن الأطفال لا يصابون به إلا في الحالات التي فقد فيها الأم، أو عند الإيداع في مؤسسات الرعاية. ويلاحظ أن معدل الإصابة بهذا المرض في النساء أكثر من الرجال، وأيضاً فيمن يعانون إعاقة أو حالة عجز.

وتوجد مجموعة من الأمراض التي يشكو منها المصاب بالتوهم المرضي، والتي تشمل آلاماً في الجسم وأعراضاً في الجهاز العصبي أو القلب الدوري.

ويشكو المريض من التعب عند بذل أقل مجهود، أو أقل تركيز، والذي يحيله في الأغلب إلى فقر الدم، أو كسل الكبد أو نقص المناعة.

تهويل الأعراض

يشكو المصاب بالتوهم المرضي من أعراض غير محددة، والتي تشمل اضطراباً في الرؤية وآلاماً في مختلف أنحاء الجسم كالصدر والبطن، مع الشعور بالغثيان والدوار.

ويدور تفكيره بصورة مستمرة حول سلامة جسمه وصحته، ويمكن أن يقوم بتفسير هذه الأعراض بأنها مميتة، أو التهويل من الأعراض البسيطة، كأن يتوهم إصابته بالتهاب رئوي، لمجرد أنه أصيب بالبرد والسعال.

ويحرص بسبب ذلك على تكرار زيارة الطبيب، أو زيارة عدد كبير من الأطباء؛ وذلك بهدف السيطرة على حالته، على الرغم من ذلك فإن هذه الزيارات لا تبث في نفسه الطمأنينة، ويبحث عن أطباء آخرين، ومن الممكن أن يلجأ بعض المصابين لإجراء فحوصات مريحة أو مؤلمة من دون الحاجة إليها.

رغبة في الإثبات

يقتنع الكثير من المصابين بوجود أعراض الأمراض النادرة لديهم، ويدخلون على شبكة الإنترنت؛ من أجل البحث عن هذه الأعراض ومطابقتها عليهم كنوع من الرغبة في الإثبات لهذه الأمراض، ودائماً ما يحاولون البحث عن نماذج توضيحية لأعراضهم المرضية.

وتكون لديهم رغبة في إثبات شدة الأعراض المرضية، ولا يستطيع الكثير التركيز في مهامهم اليومية العادية، وفي الحالات الشديدة لا يتمكنون من العمل.

ويمكن أن يصاحب التوهم المرضي أمراض نفسية أخرى، كالاكتئاب والوسواس القهري، والتي تدفع الشخص إلى أن ينعزل عن المحيطين.

فهم خاطئ

يظن المصاب بالتوهم المرضي أنه يعاني مرضاً عضوياً، غير أن حقيقة مشكلته تكون نفسية المنشأ، والتي لها العديد من الأسباب.

وتبدأ هذه الأسباب بالحساسية النفسية لدى البعض، والتي تجعلهم يتوهمون أنهم من المصابين بأحد الأمراض، التي ربما سمعوا عنها من أحد الأطباء، أو بسبب فهم غير سليم أو خاطئ، أو قراءة غير واعية عنه، وعلى غير أساس علمي من أحد المواقع، أو وسائل التواصل الاجتماعي أو إحدى المجلات.

ويعد القلق والضعف العصبي والعدوان المكبوت من ضمن هذه الأسباب، وكذلك عندما يفشل الشخص في حياته، وبخاصة الفشل في الحياة الزوجية.

ويصبح توهم المرض في هذه الحالة تعبيراً رمزياً عن هذا الشعور، ومحاولة منه للهروب من مسؤوليات الحياة أو السيطرة على المحيط، من خلال كسب المحيطين والمخالطين.

عدوى نفسية

يمكن أن ترجع الإصابة بهذا المرض إلى العدوى النفسية؛ حيث يكتسب المريض الأعراض من والديه اللذين قد تكون لهما نفس حالة التوهم المرضي.

ويؤدي هذا إلى اهتمامهم الزائد بصحة أبنائهما، مما يتسبب في خوف دائم لدى الأبناء من أي مرض بسيط، مثل: البرد أو المغص أو الصداع، وتتسبب هذه الأعراض في الإصابة بالذعر الشديد.

وترجع الإصابة بمشكلة التوهم المرضي في بعض الأحيان إلى إصابة شخص مقرب بمرض ما كان سبباً في وفاته، فيعتقد الشخص أنه سيصاب بنفس المرض، وكذلك لو كان الشخص يعاني الوسواس القهري، فإنه ربما يتوهم إصابته بالمرض بمجرد سماعه عنه.

أدوية مختلفة

يتم في الأغلب اكتشاف الإصابة بحالة التوهم المرضي؛ من خلال ملاحظة شكوى المريض الدائمة من أعراض المرض، والآلام غير الموجودة. وينعزل الشخص المصاب عن المحيطين به، مع تصاعد انفعالاته، ويصبح عصبي المزاج، ويفقد قدرته على العمل والاستمتاع بالحياة.

ويتم عرضه على الطبيب العضوي الذي يكتشف أنه لا يعاني أي مرض جسدي، وبالتالي فإنه يحيله إلى الطبيب النفسي، فهو الوحيد القادر على التعامل مع المصاب بهذا المرض، كما أنه يرشد المقربين منه إلى كيفية التعامل معه. ويشمل علاج التوهم المرضي استخدام أدوية نفسية وهمية، مع استخدام الأدوية المهدئة، ويمكن كذلك الاستعانة بمضادات الاكتئاب.

الخطوة الثانية

تعد الخطوة الثانية في علاج هذا الاضطراب العلاج السلوكي، والذي يتعلم فيه المصاب كيف يتعامل مع أعراض الخوف والقلق بشكل جيد.

ويشارك في هذه الخطوة أفراد الأسرة والأقارب؛ وذلك من خلال البحث عن نموذج توضيحي مشترك، والاستفسار هل يعاني الآباء قلقاً مفرطاً بخصوص صحتهم وأي أعراض جسدية؟

ويساعد العلاج السلوكي في العثور على تفسيرات أخرى لتوهم المرض، وليس زيارة الطبيب كل مرة، ومن الممكن أن يكون العلاج من خلال العمل والرياضة والترفيه؛ وذلك بهدف إخراج المريض من التركيز على نفسه، وتعديل البيئة التي تحيط به، وكذلك محيط العمل.

وتتوقف مدة العلاج بحسب البرامج التي يطبقها الطبيب على المريض، والتي من الممكن أن تراوح من شهرين إلى ثلاثة أشهر أو أكثر في بعض الأحيان.

ويجب الانتباه إلى أهمية مراقبة المريض؛ خشية سيطرة الأفكار الانتحارية عليه، وبخاصة في الحالات التي يصاحب فيها التوهم المرضي حالة الاكتئاب، وبصفة عامة فإن المصاب يستعيد ثقته في نفسه بالتدريج، ويعود لممارسة حياته وعمله من جديد.

مشاكل حقيقية

تشير الإحصاءات الحديثة إلى أن مشكلة التوهم المرضي يعانيها من 2% إلى 5%، وتؤدي إلى لجوء المصاب إلى تناول الأدوية من غير استشارة الطبيب، مما يتسبب في إصابته بآثار جانبية مختلفة، وبالتالي تحدث له مشاكل جسدية حقيقية.

ويمكن أن يلجأ بعض المرضى للدجالين والمشعوذين؛ وذلك للتعرف إلى طبيعة الأعراض التي يشكون منها، كما أن الكثيرين يوافقون بسهولة على الخضوع لأي عملية جراحية، وعلى تلقي العلاجات المؤلمة، على الرغم من معاودة الكرة مرة أخرى.

وعرف هذا المرض منذ العصور الإغريقية؛ حيث أشار إليه العالم هيبوقراط بقوله إنه الإعياء الذي لا يعرف له سبب، وفي تعريف آخر أنه إحساس بوجود مرض لا دليل عليه، وإنما هو يشير إلى علة في القوى الإدراكية.

ما لا تعرفه عن التوهم المرضي

يتمثل التوهم المرضي في شعور الشخص بأنه مريض طوال الوقت. ويعتبر التوهم حالة نفسية تتطلب الكثير من الدعم. لذلك نتطرق في هذا التقرير لعوارض التوهم النفسي وسبل علاجه.

وفي تقريره الذي نشرته مجلة "ميخور كون سالود" الإسبانية، قال ليوناردو بيولاتو إن التوهم المرضي يُعرف أيضا باسم الاضطراب جسدي الشكل. ويجعل هذا المرض النفسي الشخص يتوهم باستمرار أنه مصاب بأمراض خطيرة للغاية، أو أنه سيُصاب بها مستقبلا، كما يجعله يشعر بقلق مبالغ فيه إزاء حالته صحته.

وفي التوهم المرضي، يكثف المريض من القيام بالاستشارات الطبية لأنه يعتقد حتما أنه مصاب بمرض خطير لم يكتشفه أي شخص بعد.

كيف يتكون التوهم المرضي لدى الإنسان؟

أورد الكاتب أن شخصية مريض التوهم المرضي تُعرف ببعض الخصائص والأعراض الشائعة، ولعل هاجس الجسد يعد أبرز هذه الخصائص، حيث يفحص المريض جسده باستمرار بحثا عن علامات الأمراض الخطيرة. بالإضافة إلى ذلك، يهتم المريض بسماع الأخبار والمعلومات الصحية.

وعادة ما يتحقق هؤلاء الأشخاص من الأخبار المتعلقة بالقضايا الصحية ويبحثون عن الصلة بينها وبين حالاتهم الخاصة. كما يعتقد هؤلاء الأشخاص أن أي تفش أو وباء أو زيادة في انتشار المرض، من المرجح أن يشملهم.

وأشار الكاتب إلى أن مصابي التوهم المرضي عادة ما يعبرون عن الأعراض الوهمية خلال محادثاتهم من الآخرين والتأكيد على الدراسات والاستشارات التي ينبغي القيام بها واحتمال الإصابة بأحد الأمراض الخطيرة وآثاره على صحة الإنسان.

وعلى الرغم من أن التوهم المرضي لا يعتبر شكلا من أشكال اضطراب القلق، فإنه يرتبط كثيرا بالأشخاص القلقين.

وأردف الكاتب أن هؤلاء الأشخاص يعيشون في حالة من الترقب المحتمل لحدة المرض الذي قد يعانون منه في المستقبل. فضلا عن ذلك، يفرط مصابو التوهم المرضي من القيام بالزيارات الطبية ويميلون إلى تغيير الطبيب المعالج بشكل متكرر.

وعموما، يبحث هؤلاء الأشخاص عن طبيب يؤكد تشخيص المرض الذين قاموا به ذاتيا. من ناحية أخرى، يفقد مصابو التوهم المرضي حياتهم الاجتماعية، حيث يجعلهم التوهم يعتزلون الأنشطة الاجتماعية والحضور في لقاءات العائلة والأصدقاء.

عواقب

أشار الكاتب إلى أن التوهم المرضي يمكن أن يخلف العديد من العواقب الصحية والنفسية أيضا كسائر الأمراض الأخرى. وفي هذا الصدد، يمكن أن يتحدث المريض عن وهم الأخطاء الطبية التي تعرض لها أفراد الأسرة المقربون، لذلك يلازمهم الشعور بأن الطبيب يمكن أن يخطئ دائما ولا يتمكن من تشخيص المرض الخطير.

وأضاف الكاتب أن البيئة الأسرية تشكل عاملا من عوامل الإصابة بمرض التوهم المرضي. ففي بعض العائلات، يتلقى الطفل الكثير من التعليمات حول أعراض الأمراض الخطيرة وعواقبها التي يمكن أن يصاب بها.

علاوة على ذلك، تتفاعل بعض الأسر بشكل مبالغ فيه مع بعض علامات الأمراض الشائعة. وفي الواقع، تلعب البيئة الأسرية والاجتماعية دورا مهما في جعل الناس يصدقون معتقدات خاطئة حول الصحة.

العلاج

أفاد الكاتب بأن العلاجات السلوكية المعرفية تعد من بين العلاجات الأكثر فعالية التي يمكن أن تساعد الشخص على التخلص من الأوهام حول حالته الصحية. وبطبيعة الحال، ينبغي أن يشرف على هذه العلاجات محترفون ومدربون من ذوي الخبرة في هذا المجال.

ويهدف العلاج إلى أن يصبح الشخص قادرا على تحرير نفسه من الكرب الناجم عن الهوس بالمرض وأن يتوقف عن تصديقه تماما. لذلك، من الضروري أن يغير الشخص المصاب بالوهم المرضي روتينه اليومي الذي كان يتمحور أساسا حول إمكانية الإصابة بالمرض.

وأوضح الكاتب أن العلاجات السلوكية الإدراكية تحاول أن تجعل المريض يحد من القيام بالاستشارات الطبية وألا يتكلم طوال الوقت عن المرض. ويمكن أن يحقق هذا العلاج نتائج إيجابية في حال تكاتف كل الجهود لتخليص الشخص من هذه الأوهام وخاصة محيطه المقرب منه، ولعل التقرب أكثر من الأشخاص القريبين من محيطنا يعد أفضل طرق العلاج.

علامات الإصابة بالوسواس المرضي

وسواس المرض هو القلق والخوف المستمران من الإصابة بمرض عضال لم يُكتشف بعد. هذا المرض النفسي يؤثر على حياة المرضى اليومية وجودتها ويعيق من أدائهم لأعمالهم. ولكن ما هي علامات الإصابة بهذا المرض النفسي؟

يعتبر من يعانون من وساوس الأمراض أشخاصاً مصابين بالهستيريا، إلا أن خوفهم من الإصابة بالأمراض حقيقي وجاد. ولكن، ما هي المؤشرات التي قد تدلّ على إصابة شخص ما بهذا المرض النفسي؟

من يعانون من وساوس الأمراض يتخيلون أن وراء كل شكوى جسدية أمراً جللاً، فالصداع قد يعني بالنسبة لهم احتمال الإصابة بورم في الدماغ، والدوخة قد تؤشر على قرب الإصابة بسكتة قلبية. ويعاني نحو 0.5 في المائة من سكان ألمانيا من هذا المرض النفسي، بحسب معطيات مركز الإسعاف النفسي بمدينة ماربورغ.

وتقول الطبيبة النفسية غابي بلايشهاردت إن استيضاح سبب الشعور ببعض الأعراض لدى الطبيب لا يعني بالضرورة الإصابة بوسواس المرض. ولكن إذا استمر هذا الشعور الطاغي بالإصابة بمرض عضال لمدة ستة شهور على الأقل، ورافقه تدهور في جودة الحياة والأداء، يمكن الحديث حينئذ عن الإصابة بوسواس المرض.

وعادة ما يتميز المصابون بهذا المرض، بحسب ما يورد موقع "أبوتيكين أومشاو" الصحي الألماني، بانعدام الثقة وبأنهم شخصيات خائفة من العالم بشكل عام. ويعتقد الباحثون بأن العوامل الوراثية تلعب دوراً في الإصابة بهذا المرض. ولكن الأطفال قد يطوّرون هذا المرض نقلاً عن آبائهم وأمهاتهم.

وإلى ذلك، تساهم الصدمات في الحياة في الإصابة بوسواس المرض أيضاً، مثل الإصابة بمرض عضال أو حالات وفاة في العائلة أو حتى خطأ في تشخيص مرض ما. ولكن ما هي العلامات على الإصابة بهذا المرض النفسي؟

- التفكير والقلق بشكل مستمر حول احتمال المعاناة من أو الإصابة بأمراض لم تُكتشف بعد من قبل الطبيب.

- الاهتمام المفرط بأي تغيرات في الجسم والخوف من أن تكون تلك التغيرات دليلاً على الإصابة بمرض عضال.

- اكتشاف أعراض مرضية بعد فترة وجيزة من القراءة أو السماع عنها.

- الذهاب إلى أكثر من طبيب من أجل الكشف عن أية شكوى جسمانية.

- الخوف المستمر من الإصابة بالمرض يثقل الكاهل ويعيق الحياة اليومية.