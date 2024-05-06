الاستثمار أو الراتب المرتفع: أيهما يمنحك الحرية المالية؟

الكثير من الناس يعتقدون أن الطريقة الأفضل لتحقيق الثروة هي الحصول على وظيفة عالية الأجر أو البحث عن مصدر دخل إضافي. ومع ذلك، فإن هذه الاستراتيجيات لا تضمن لك الحرية المالية الذي تحلم به. فقط من خلال الاستثمار في الأسواق المالية، يمكنك تحويل أموالك إلى مولدات دخل ثابتة ومتزايدة تمكنك من العيش بحرية وراحة.

في السطور التالية، ستتعرف على بعض الأسباب التي تجعل الاستثمار خيارا حكيما لبناء الثروة.

الاستثمار يحميك من التضخم

التضخم هو ظاهرة اقتصادية تعني ارتفاع مستوى الأسعار بشكل عام. هذا يعني أن قيمة العملة تنخفض مع مرور الوقت، وبالتالي تنخفض قوة شرائها. إذا كنت تربط دخلك براتب ثابت أو مصدر دخل ثانوي، فإنك تخاطر بأن تصبح أموالك غير كافية لتلبية احتياجاتك ورغباتك في المستقبل. لهذا السبب، ينصحك الدكتور إينوك أومولولو، المدرب المالي، بأن تستثمر في الأسهم، لأنها توفر لك عوائد تتجاوز معدلات التضخم. وهو يقول: «الاستثمار هو المعادل العظيم»، وفقًا لـ«باكينغ رايت».

الاستثمار يمنحك الفائدة المركبة

الفائدة المركبة هي عملية تتراكم فيها الفائدة على الرأسمال والفائدة السابقة. هذا يعني أن أموالك تنمو بشكل أسرع مع كل دورة استثمارية. بدلاً من وضع أموالك في حساب توفير يعطيك عائداً ضئيلاً، يمكنك الاستفادة من الفرص الاستثمارية التي تقدم لك عوائد أعلى في سوق الأسهم. ويقول أومولولو: «ستندهش من مدى تحسن ثروتك الصافية بمرور السنين بفضل النمو المركب».

الاستثمار يختصر مدة عملك

إذا كنت تشعر بالملل أو الضغط من وظيفتك الحالية، وتتمنى أن تتقاعد مبكراً وتستمتع بحياتك، فإن الاستثمار يمكن أن يساعدك في تحقيق هذا الهدف. بالاستثمار في الأسهم، يمكنك إنشاء مصادر دخل سلبية تعتمد عليها لتغطية نفقاتك، مثل أرباح الأسهم ومكاسب رأس المال وغيرها. ويقول أومولولو: «بالتخطيط السليم، لن تحتاج إلى إنفاق الكثير من الوقت في متابعة محفظتك. يمكنك تعيينها ونسيانها تقريباً باستخدام صناديق المؤشرات».

الاستثمار يحافظ على قيمة أموالك

البعض يظن أن الادخار هو الخيار الأمثل لحماية أموالهم، ولكن هذا ليس صحيحاً، حسب كارلا آدامز، المستشارة المالية ومؤسسة Ametrine Wealth. فهي تقول إن أموالك تتعرض للتآكل بسبب التضخم إذا لم تستثمرها. وتضيف أن التضخم، رغم أنه كان مرتفعاً في السنوات الأخيرة، فإنه سيعود إلى معدله الطبيعي بين 2% و3% سنوياً، مما يجعله من السهل تجاهله مرة أخرى. كما تشير إلى أن التقدم التكنولوجي والابتكار يمكن أن يخدعنا في تقدير التضخم. فمثلاً، تكلفة التلفزيونات ذات الشاشات المسطحة انخفضت كثيراً مقارنة بما كانت عليه في بداية القرن الحادي والعشرين، بسبب التحسينات التكنولوجية التي جعلتها أرخص. ولكن الحقيقة هي أن أسعار السلع الأساسية مثل الطعام والوقود والملابس والإسكان والرعاية الصحية تواصل الارتفاع وتؤثر بشكل أكبر على ميزانيتنا.

الاستثمار يمنحك مكافآت تستحق المخاطرة

آدامز تؤكد أن الاستثمار في سوق الأسهم يحمل مخاطرة، ولكنها تقابلها بمكافآت عالية. وتقول إنه إذا كان لديك وقت كافٍ قبل أن تحتاج إلى سحب أموالك – مثل 10 سنوات إضافية قبل التقاعد – فمن المرجح أن تجد سوق الأسهم في مستوى أعلى من الآن.

بالتخطيط السليم، لن تحتاج إلى إنفاق الكثير من الوقت في متابعة محفظتك. يمكنك تعيينها ونسيانها تقريباً باستخدام صناديق المؤشرات.

الاستثمار في الأصول البديلة

ليس من الممكن تحقيق الثروة والأمن المالي على المدى الطويل بالاعتماد على الادخار التقليدي أو صناديق الاستثمار المشتركة أو الخطط التقاعدية البسيطة. هذا ما تقوله كيلي آن وينجيت، خبيرة الاستثمار والمؤسسة والرئيسة التنفيذية لشركة Alternative Wealth Partners. وتضيف أن أموالك تفقد قيمتها يوماً بعد يوم، خاصة في عالم التضخم المرتفع الذي نعيش فيه اليوم.

الحسابات ذات العائد المرتفع لا بأس بها في الوقت الحالي، ولكن يمكن أن تتغير في أي وقت مع قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة.

ولهذا السبب، تنصح وينجيت بالاستثمار في الأصول البديلة، وهي أنواع من الاستثمارات التي لا تتبع الأسواق التقليدية مثل الأسهم والسندات. وتشمل الأصول البديلة العقارات والفن والمجوهرات والعملات المشفرة وغيرها من الأصناف ذات القيمة العالية. وتقول وينجيت: «لقد كانت الأصول البديلة حكراً على الأفراد ذوي الثروات العالية والمكاتب العائلية والأوقاف وصناديق التقاعد لسنوات عديدة، لأنها توفر حماية ونمواً للثروة على المدى الطويل».

وتضيف أن الأصول البديلة تتميز بالتنوع والمقاومة والإمكانية العالية. وهذا يعني أنها تقلل من المخاطرة وتزيد من العوائد وتوفر فرصاً للاستفادة من الاتجاهات الجديدة والمبتكرة في السوق. وتقول وينجيت: «عندما يتعلق الأمر بالادخار من أجل التقاعد، فإن الطرق القديمة لن توصلك إلى هناك. عليك أن تفكر خارج الصندوق وتستثمر في الأصول البديلة التي تناسب أهدافك وميولك».