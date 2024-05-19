الى المودعين: طريقة ذكية ومبتكرة لـ "إسترداد" أموالكم تكشف للمرة الأولى.. خبراء يكشفون التفاصيل!

"ردوا أموال المودعين يا نصابين"

بهذه الصرخة عبّر رئيس حزب الوطنيين الأحرار النائب كميل شمعون عن المعاناة التي يعيشها المودعون بعد الازمة الاقتصادية التي اندلعت بعد العام 2019.

وارفق منشوره على منصة "إكس" بصورة كتب عليها :

"مخالفات وميكانيك ورسوم عقارية وكل ضرائب الدولة سوف ادفعها بشيك من حسابي البنكي الذي سرقته الدولة نفسها".

طرح منطقي وفكرة ذكية حتى يتمكن المودعون من استرداد حقوقهم فالجميع يعلم ان الدولة بمصرفها المركزي والمصارف التي موّلتها سرقت جنى عمر اللبنانيين .

هذه المنظومة استمرت في سياساتها المشبوهة وغيّبت أي خطة مالية واضحة المعالم يمكنها ان تنتشل البلد واللبنانيين من الحفرة التي وقعوا بها.

فهل فكرة النائب شمعون قابلة للتفينذ؟