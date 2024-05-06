'كشافة لبنان المستقبل- مفوضية الجنوب' نظمت نهاراً كشفياً في 'حديقة محمد السعودي' تخللته أنشطة بيئية ورياضية وتوعية حول مخاطر القنابل العنقودية

لمناسبة حلول فصل الربيع ، نظمت "جمعية كشافة لبنان المستقبل – مفوضية الجنوب " نهاراً كشفياً بيئياً توعوياً في رحاب "حديقة المهندس محمد السعودي" على واجهة صيدا البحرية شارك فيه أكثر من 70 جرموزاً وكشافاً وتخللته أنشطة كشفية منوعة ، واستهل بنشاط استكشافي للحديقة حيث تنافس الكشافة المشاركون في جمع المعلومات حول الحدائق في المدينة وكيفية الحفاظ عليها ، قبل أن يتوزع المشاركون على أنشطة كشفية ( تزيين عصا الكشافة وأعمال ريادة بالحبال من تشبيك،ـ وربط العقد الكشفية وفقاً لكل مرحلة والتنقل بين المحطات من خلال تأشيرات مرور حاز عليها المشاركون اثناء عبورهم لها.

ثم تبارى الجراميز والكشافة في نشاط توعوي حول مخاطر القنابل العنقودية يحاكي لعبة " السلم والثعبان". بعد ذلك كانت المحطة التالية مع نشاط توعية بيئية حول أهمية " الفرز من المصدر " .

وتلى ذلك نشاط اقتصادي يهدف للتأكيد على التمسك بقيمة العملة اللبنانية من خلال توزيع وتداول أوراق نقدية من فئة الألف ليرة بين الكشافة وشراء الكيك والعصير .

وكان للرياضة حصة كبيرة من النهار الكشفي من خلال تنظيم "ميني ماراثون" تحت عنوان ( على خطى الرفيق ) تأكيداً على السير على خطى سيرة وانجازات مسيرة الرئيس الشهيد رفيق الحريري الإنسانية والإنمائية والوطنية وترسيخها لدى الجيل الكشفي الجديد تحت رعاية وتوجيهات قائد عام الجمعية السيدة بهية الحريري .

وتوّج النهار الكشفي بحملة نظافة في "حديقة محمد السعودي" انطلاقاً من شعار " الكشفية والبيئة توأمان". بعد ذلك توجه الجراميز والكشافة الى الملعب الروماني في الحديقة حيث اختتم النهار الكشفي بتوزيع جوائز الـ" ميني ماراثون " على أوائل السباق على وقع الصرخات والأهازيج الكشفية.

وكانت كلمة لمفوض الجنوب القائد نبيل السيد الذي شكر جميع القادة والمعاونين على جهودهم لإنجاح هذا النهار الكشفي ، وخص بالشكر منسقة النشاط القائدة ريم حبلي وقادة الفرق والمعاونين في الأفواج وقائد الفرقة الموسيقية .

وتحدث مفوض عام " كشافة لبنان المستقبل" القائد مصطفى حبلي فأكد على رسالة وأهداف الجمعية في إعداد جيل رائد من الفتية والشباب يفتخر بانتمائه الوطني وبما يساهم بتعزيز وتنمية مهاراته وقدراته في جميع المجالات .

وتوجه حبلي بالشكر لرئيس بلدية صيدا الدكتور حازم بديع على دعمه الدائم للنشاط الكشفي في المدينة وشكر أهالي الكشافة على ثقتهم بالجمعية ، مثنياً على نشاط وجهود مفوض الجنوب ومتمنياً للقادة والأعضاء النجاح والتفوق في دراستهم مع اقتراب نهاية العام الدراسي .