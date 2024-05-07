صيدا اون لاين
ads
siteName
اخبار لبنان اخبار صيدا اعلانات منوعات عربي ودولي صور وفيديو
آخر الأخبار

لبنان

عودة الموفد الفرنسي جان إيف لودريان لاستئناف مهمته في لبنان قد تتأخر لأسبوعين أو ثلاثة

صيدا اون لاين

ارتفعت أصوات في الداخل مطالبة بملء الشغور في موقع رئاسة الجمهورية وتشكيل حكومة بصلاحيات واسعة، من أجل ضمان المصلحة اللبنانية، في هذه اللحظة الحرجة التي تمر بها المنطقة، خشية حلول تأتي على حساب لبنان.
وذكرت مصادر مطلعة لـ «الأنباء» الكويتية أن عودة الموفد الفرنسي جان إيف لودريان لاستئناف مهمته، قد تتأخر لأسبوعين أو ثلاثة، إفساحا في المجال أمام «اللجنة الخماسية» لاستكمــــال تحركها، علها تنجح في إحداث خرق ما في جدار الأزمة الرئاسية التي تواجه تعقيدا كبيرا، وحتى لا يبدو تحركه بمنزلة قطع الطريق أمام اللجنة.

اقرأ أيضا

إليكم الرواية الحقيقية عن خبر إغتصاب قاصر من ذوي الإحتياجات الخاصة في بلدة جنوبية

إجراءات لبنانية جديدة ومتشددة لـ"ضبط" وجود اللاجئين السوريين.. اليكم التفاصيل

الذكاء الإصطناعي "يخدع البشر"... والآتي أعظم!

جنوباً: اقفال عدد من المحلات التجارية لسوريين

بعد إنتشار فيديو لشادن فقيه... إخبارٌ بحقها من "أمين الفتوى" بتكليف من دريان (فيديو)

"مراهقون داخل غرف جنسية"... رسالة تحذير "صاعقة" الى عائلات لبنان: الخطر الأكبر ليس "تيك توك"!

تم نسخ الرابط