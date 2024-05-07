صيدا اون لاين
ads
siteName
اخبار لبنان اخبار صيدا اعلانات منوعات عربي ودولي صور وفيديو
آخر الأخبار

لبنان

ثلاثة مطلوبين بجرائم مخدرات وإتجار بالبشر، في قبضة المجموعة الخاصة في وحدة الشرطة القضائية

صيدا اون لاين

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:

في إطار العمل الذي تقوم به قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة الجرائم على الأراضي اللبنانيّة كافّة، توافرت معلومات للمجموعة الخاصّة في وحدة الشّرطة القضائيّة حول تواجد أحد المطلوبين في صيدا، حيث تمكّنت إحدى دوريّات المفرزة من توقيفه في المدينة المذكورة، وتبيّن أنّه يُدعى:

- و. م. (مواليد عام 1971، لبناني) وهو مطلوب بجرائم الاتجار بالبشر.

بتفتيشه، عُثر بحوزته على مسدّس حربيّ، وأوراق ثبوتيّة مزوّرة.

كما توافرت معطيات للمجموعة الخاصّة عن قيام المدعو (ا. ع.) باستخدام الشقّة التي يقطن فيها في محلّة نهر الموت، لتجارة وترويج المخدّرات.

وبنتيجة المتابعة، وبعد رصد ومراقبة، تمكّنت قوّة من المجموعة من توقيفه وشخص آخر كان برفقته، على متن درّاجة آليّة. وتبيّن أنّهما يُدعيان:

- ا. ع. (مواليد عام 1988، لبناني)

- ا. ك. (مواليد عام 1989، لبناني)

بتفتيشهما والشقّة، عُثر على معدّات، وأظرفة من النايلون، تُستخدم لتجارة المخدّرات.

أجري المقتضى القانوني بحقّ الموقوفين، وأودعوا مع المضبوطات المرجع المختصّ، بناء على إشارة القضاء.

اقرأ أيضا

"مراهقون داخل غرف جنسية"... رسالة تحذير "صاعقة" الى عائلات لبنان: الخطر الأكبر ليس "تيك توك"!

إليكم الرواية الحقيقية عن خبر إغتصاب قاصر من ذوي الإحتياجات الخاصة في بلدة جنوبية

هل يُرفع الدولار المصرفي في أيار؟

قضية شادن فقيه تتفاعل... ثلاث دعاوى وتضامن

اللجنة المركزية للتنظيم الشعبي الناصري تنتخب ناصيف عيسى ومصباح الزين للأمانة العامة للتنظيم

لا تأشيرات الى دول الخليج؟

تم نسخ الرابط