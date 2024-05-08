وفد من حزب الله زار رؤساء الوحدات الإدارية الرسمية في صيدا

زار وفد من ​حزب الله برئاسة مسؤول قطاع صيدا الشيخ زيد ضاهر و​ضم عضوي لجنة العلاقات د.أحمد دكور والحاج أحمد جبيلي رؤساء الدوائر والمصالح الرسمية في ​سراي صيدا​ الحكومي، مطلعا على سير العمل فيها خاصة في ظل التطورات الأخيرة على الساحة الفلسطينية.

وشملت الجولة كلا من رئيس المنطقة التربوية في الجنوب الأستاذ أحمد صالح، رئيس مصلحة تعاونية موظفي الدولة في الجنوب الأستاذة لورا السن، رئيس مصلحة الإقتصاد في الجنوب الأستاذة ميساء حدرج، رئيس دائرة العمل بالتكليف د.روجيه رحيم، رئيس مصلحة الزراعة الاستاذة سوسن حمزة، امين السجل العقاري في صيدا الاستاذ باسم حسن ومسؤول مكتب صور العقاري الاستاذ حسين خليل، مسؤول مكتب صيدا في الوكالة الوطنية للإعلام الأستاذة إيمان سلامة، مأمور نفوس صيدا الأستاذة ساندرا ديب، مدير مصلحة الصناعة الأستاذ ديب هاشم .

كما زار الوفد الرئيس الجديد لمصلحة المالية في الجنوب الاستاذ بشار الحجار مقدما التهاني له بتوليه لمنصبه ومتمنيا له التوفيق.

بعدها انتقل الوفد من سراي صيدا الحكومي وزار مصلحة تسجيل السيارات والآليات الأستاذ عمر وهبي في مبنى المصلحة (النافعة) ودار نقاش حول المشاكل التي تعاني منها المصلحة وكيفية العمل للبدء بتسجيل السيارات واصدار أوراق السيارات وتراخيص القيادة.