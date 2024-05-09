بدايةٌ متقلّبة لأيّار... غبارٌ ثمّ أمطار!

توقّعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني، أن يكون الطقس غدا غائما إجمالا بسحب مرتفعة ومتوسطة مع ارتفاع اضافي ومحدود في درجات الحرارة ونسبة رطوبة منخفضة، ورياح ناشطة مترافقة مع طبقات من الغبار في الأجواء.

وجاء في النشرة الآتي:

- الحال العامة: كتل هوائية حارة مصدرها شمال مصر تؤدي الى ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة التي تتخطى معدلاتها، مع انخفاض في نسبة الرطوبة ورياح ناشطة محملة بالغبار، يخف تأثير الكتل الحارة بدءا من يوم السبت فتنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ مترافقة بارتفاع في نسبة الرطوبة، فيتحول الطقس بدءا من بعد الظهر إلى متقلب.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر ايار في بيروت بين 18 و27، في طرابلس بين 17 و26 ، وفي زحلة بين 13 و27 درجة.

- الطقس المتوقع في لبنان:

الخميس: غائم جزئيا بسحب مرتفعة صباحا يتحول تدريجيا بعد الظهر الى قليل الغيوم مع ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة حيث تتخطى معدلاتها الموسمية وتكون مترافقة بانخفاض في نسبة الرطوبة، تنشط الرياح في المناطق الجنوبية مع احتمال ظهور طبقات من الغبار في الأجواء.

الجمعة: غائم إجمالا بسحب مرتفعة ومتوسطة مع ارتفاع اضافي ومحدود في درجات الحرارة ونسبة رطوبة منخفضة، ورياح ناشطة مترافقة مع طبقات من الغبار في الأجواء.

السبت: غائم صباحا بسحب متوسطة مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وارتفاع نسبة الرطوبة واحتمال أمطار خفيفة في المناطق الداخلية، يتحول الطقس بعد الظهر الى غائم جزئيا ويتشكل الضباب على المرتفعات ليلا.

الأحد: غائم جزئيا الى غائم احيانا ورياح ناشطة مع انخفاض اضافي في درجات الحرارة، واحتمال امطار خفيفة متفرقة خصوصا في المناطق الشمالية حيث تكون في بدايتها موحلة، مع استمرار ظهور الضباب على المرتفعات.

- الحرارة على الساحل من 21 الى 34 درجة، فوق الجبال من 17 الى 29 درجة، في الداخل من 10 الى 33 درجة.

- الرياح السطحية: شمالية الى شمالية - شرقية نهارًا، متقلبة ضعيفة ليلًا، سرعتها بين 10 و35 كم/س، تنشط جنوب البلاد فتقارب سرعتها الـ 45 كم/س.

- الانقشاع: جيد.

- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و 85%.

- حال البحر: مائج، حرارة سطح الماء: 22 درجة.

- الضغط الجوي: 761 ملم زئبق.

- ساعة شروق الشمس: 5,43.

- ساعة غروب الشمس: 19,27.