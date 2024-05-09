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القاضي حمادة ختم تحقيقاته الأولية في حادث مطعم بشارة الخوري وادعى على مستثمر المطعم والمدير وشركة "نت غاز"

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افاد مندوب" الوكالة الوطنية للاعلام "بان المحامي العام الاستئنافي في بيروت القاضي زاهر حمادة، ختم تحقيقاته الأولية في حادث انفجار قارورة الغاز الذي وقع داخل مطعم "بيتزا سيكرت" في منطقة بشارة الخوري والذي ادى إلى مقتل تسعة من العمال والموظفين.
وادعى القاضي حمادة على مستثمر المطعم وسام محمد مطر ، ومدير المطعم محمد حازم مهند اللبني وعلى شركة "نت غاز"،" بجرم التسبب بوفاة العمال ومخالفة الأنظمة الإدارية"، وأحال الملف مع الموقوفين على قاضي التحقيق الأول في بيروت بالتكليف بلال حلاوي.

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