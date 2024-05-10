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بري أكد أن مسألة "المليار يورو" لم تُناقَش معه: للتعاطي مع ملف النازحين بمسؤولية وطنية بعيداً عن المزايدات

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دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري الى عقد جلسة عامة للمجلس النيابي الأربعاء المقبل لمناقشة الموقف من الهبة الأوروبية بقيمة مليار يورو وملابسات الاتفاق المُنجز مع الاوروبيين.

وفي السياق أكد بري لصحيفة "الجمهورية" ان مسألة المليار يورو لم تُناقَش معه، لا من قريب ولا من بعيد خلال اجتماعه مع الرئيس القبرصي ورئيسة المفوضية الاوروبية أثناء زيارتهما الاخيرة ل‍بيروت، داعياً الى التعاطي مع ملف النازحين بمسؤولية وطنية بعيداً من الشعبوية والمزايدات، وآملاً في أن تشكل الجلسة العامة فرصة لإعادة تصويب مسار البحث في هذه القضية على قاعدة انها هَمّ مشترك يتطلب تعاون الجميع لمعالجته.

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