يوسف جلول.. شهيد من مدينة صيدا في غارة على طيرحرفا

أغار الطيران الإسرائيلي على بلدة طيرحرفا ممّا أدّى إلى سقوط شهيدين وعدد من الجرحى.

وأشارت المعلومات إلى أنّ مسيّرة إسرائيليّة استهدفت مباشرةً فريقاً من العمال كان يقوم بأعمال الصيانة لإحدى محطات الإرسال في البلدة، بمواكبة من الدفاع المدني في كشافة الرسالة الإسلامية.

ولفتت إلى أنّ الشهيد الأول هو يوسف فادي جلول من مدينة صيدا

وهو فني من شركة متعهدة بأعمال الصيانة في mtc.

والشهيد الثاني هو عنصر من الدفاع المدني في كشافة الرسالة الإسلامية وهو غالب حسين الحاج.

وقد نعته جمعية كشافة الرسالة الإسلامية وهو من بلدة شيحين من مواليد 15 ايار 1971.

وتجدر الإشارة إلى أنّ فريق العمال المشترك من شركتي "أوجيرو" و"تاتش" كان قد حصل على إذن مسبق من "اليونيفيل" للحضور إلى طيرحرفا وإجراء الصيانة لأعمدة الإرسال.