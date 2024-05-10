د. بديع: تزفيت الأعمال المنجزة في مشروع الصرف الصحي سيتم تباعا إعتبارا من الأسبوع المقبل ونشكر د. وسيم ضاهر على المتابعة والتعاون

أعلن رئيس بلدية صيدا د. حازم خضر بديع أن التنسيق متواصل وبشكل دائم مع مدير عام مؤسسة مياه لبنان الجنوبي الدكتور وسيم ضاهر، ومع الشركة التي تنفذ المشروع الممول من منظمة اليونيسيف والمتعلق بتحسين تمديدات الصرف الصحي وفصل مياه الأمطار وتصريفها ، بعد معاناة اهالي صيدا والجوار في الشتاء المنصرم من طوفان المياه في عدة مناطق منها دوار القنايه ومنطقة القياعة .

وأشار إلى أن أعمال التزفيت للأعمال التي تم تنفيذها ستتم إعتبارا من الأسبوع القادم بدءاً من دوار الحريري مكسر العبد ، ولغاية محطة عنتر في محلة القياعة ، وأن أعمال التزفيت ستتم تباعا في الشوارع والأحياء بعد إنجاز الأعمال فيها، علما بأن الشركة المنفذة تقوم بتسريع هذه الأعمال .

وتوجه د. بديع بالشكر لـ د. ضاهر على المتابعة والإشراف والتعاون مع البلدية لما فيه المصلحة العامة .