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القبض في جبيل على عصابة لتهريب السوريين الى لبنان

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 أفاد مندوب "الوكالة الوطنية للاعلام" في جبيل، أن حراس الليل في بلدية جبيل، قبضوا فجر اليوم على عصابة سورية لتهريب السوريين الى لبنان عبر الحدود بطريقة مبتكرة.

وفي التفاصيل، أن المهرب السوري أوصل السوريين، امرأتين وطفلين، الى الحدود السورية - في منطقة العريضة، وختم اوراقهم واخرجهم من سوريا وانزلهم بعد الحاجز وسلمهم الى سائق لبناني، بعد ذلك ختم السائق الاول اوراقه الثبوتية على الحدود اللبنانية وعاد وتسلم ركابه من السائق اللبناني. 
وعلم ان السيدتين والطفلين لديهم اقارب يعملون في أحد المحال التجارية في مدينة جبيل .
والتحقيقات الجارية من قبل الاجهزة الامنية المختصة لمعرفة  التفاصيل كافة.

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