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مكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية يوقف غدير غنوي المعروفة بـ"جيجي" في ملف عصابة "التيكتوكرز"

جيجي
جيجي

أوقف مكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية بعد منتصف ليل الجمعة المدعوة غدير غنوي والمعروفة بـ"جيجي"، في محلة الليلكي، بناء على بلاغ البحث والتحري الصادر عن المحامي العام الاستئنافي في جبل لبنان طانيوس سغبيني في ملف عصابة "التيكتوكرز"، وكان سغبيني سبق وادعى عليها مع اخرين في الملف المذكور.

وغدير هي الإمرأة الوحيدة في ملف عصابة "التيكتوكرز". وبتنفيذ مذكرة إلقاء القبض عليها بات عدد الموقوفين ١١ شخصاً وستة مدعى عليهم غيابياً، بينهم بول معوشي المعروف ب"جاي" وبيتر نفاع المعروف ب"ستيف" وتركي، فيما الثلاثة الباقون مجهولو كامل الهوية.

يذكر أن الموقوفة أسهمت في استدراج الأطفال إلى حفلات، حيث جرى التحرّش بهم واغتصابهم. وتعمل في أحد المحال في برج حمود لصاحبه المتورّط في الملف. وتعرّف عن نفسها على صفحاتها الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي بأنها ناشطة وموديل.

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