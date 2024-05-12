قطاع صيدا في حزب الله أحيا ذكرى الشهيدين بكة ومكة بأنشطة رياضية

أحيا قطاع صيدا ذكرى أربعين الشهيد علي بكة والذكرى السنوية للشهيد حسين مكة بأنشطة رياضية مميزة في قناريت والغازية.

ففي الغازية افتتحت التعبئة الرياضية احزب الله في قطاع صيدا دورة الشهيد المجاهد حسين علي مكة (أبو علي عزيز) بكرة القدم على أرض ملعب الشهداء التابع لنادي شباب الغازية برعاية الجريح حسين عاصي وحضور جماهيري حاشد والفرق المشاركة وانتهت المباراة الأولى بفوز فريق فلسطين تجمعنا على فريق الأرز بنتيجة 2/1 على أن تستمر الدورة ل15 يوما.

وفي قناريت وعلى أرض ملعبها البلدي أقامت التعبئة الرياضية في القطاع مهرجان الشهيد علي بكة تخلله عروض فنية في لعبة فن الاشتباك وفنون القتال والدفاع عن النفس للمدرب سلمان سلمان وبمشاركة 80 رياضيا وبحضور جماهيري كبير وحضر النشاط المسؤول الرياضي لحزب الله في قطاع صيدا سمير ناصر ومسؤول شعبة قناريت الحاج غسان خليفة ومسؤول شعبة الغازية الحاج سمير حسون ورئيس نادي الهدى الرياضي د.أحمد قاسم وفي الختام تم توزيع الجوائز على الرابحين كما قدم المدرب الشيخ حسن حسن درع عربون وفاء وتقدير لعائلة الشهيد.