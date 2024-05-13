انخفاض اضافي في درجات الحرارة... اليكم تفاصيل الطقس

تؤدي كتل هوائية رطبة متمركزة فوق تركيا الى طقس غير مستقر مع انخفاض اضافي بدرجات الحرارة وامطار متفرقة تشتد احيانا، فيما تتراجع فعالية هذه الكتل يوم غد الثلاثاء والاربعاء ويميل الطقس الى الاستقرار النسبي وارتفاع الحرارة.

تفاصيل طقس اليوم الاثنين:

- الحرارة تتراوح على الشكل التالي: ١٦ و٢٢ ساحلا وبين ٨ و٢١ بقاعاً وبين ١١ و١٧ على الـ١٠٠٠ متر

- الجوّ: غائم ويتشكل الضباب وتتساقط امطار متفرقة

- الرياح: جنوبية غربية تنشط احيانا خاصة جبلاً شمالاً وسرعتها بين ٤٠ و٧٠ كم/س.

- الرطوبة السطحية ساحلاً: بين ٦٠ و٩٥ ٪؜

- الضغط الجوي السطحي: ١٠١٢ hpa

- الانقشاع: متوسط يسوء جبلاً بسبب الضباب

- حال البحر: مرتفع الموج وحرارة سطح المياه ٢٢ درجة.

تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

الثلاثاء: غائم جزئيا ويتشكل الضباب واحتمال ضئيل لامطار خفيفة ومحلية خاصة شمالاً والحرارة تنخفض وتتراوح على الشكل التالي: ١٦ و٢٣ ساحلا وبين ٨ و١٩ بقاعاً وبين ١١ و١٧ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.

الاربعاء: غائم جزئيا ويتشكل الضباب واحتمال ضئيل لامطار خفيفة ومحلية خاصة شمالاً والحرارة تنخفض وتتراوح على الشكل التالي: ١٦ و ٢٣ ساحلا وبين ٨ و ١٩ بقاعاً وبين ١١ و١٧ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.