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ميقاتي: استمرار الحملات على الحكومة بملف النازحين نهج يهدف لشل عملها والتعمية على الحقيقة

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أشار رئيس حكومة تصريف الأعمال ​نجيب ميقاتي​، إلى أنّ "استمرار الحملات على الحكومة في ملف ​النازحين السوريين​، هو نهج بات واضحًا أنّه يتقصّد التّعمية على الحقيقة لأهداف شعبويّة، وإلى شلّ عمل الحكومة وإلهائها بالمناكفات والسّجالات الّتي لا طائل منها".

وجدّد، في تصريح من السّراي الحكومي، التّأكيد "أنّنا ماضون في عملنا وفي تنفيذ ما اتخذناه من قرارات بضمير حيّ وشعور بالمسؤوليّة، وسيكون لنا كلام تفصيلي في هذا الإطار في جلسة مجلس النّواب الأربعاء بإذن الله"، مشدّدًا على أنّ "لا مجال إلّا للأمل وللعمل، وكلّ ذلك ممكن بتضافر الجهود وبإصرارنا على المثابرة، وبمؤازرة شركائنا في الدّاخل والخارج وفي المجتمعَين العربي والدولي. كلّ ذلك ممكن بتسديد من الله وبسعي من عباده".

 

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