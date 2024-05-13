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"مياه لبنان الجنوبي": سننفذ حملة قمع مخالفات وإزالة تعديات وتعيير في الغازية بدءًا من 20 أيار

صيدا اون لاين

أعلنت "​مؤسسة مياه لبنان الجنوبي​"، أنّ "فرقها الفنيّة ستنفّذ ابتداءً من تاريخ 2024-5-20، حملة قمع مخالفات وإزالة تعدّيات وتعيير في كلّ أحياء بلدة ​الغازية​، وكشف على الخطوط والشّبكات والوصلات كافّة"، وطلبت من المواطنين المشتركين كافّة "تأمين عيار مياه لتركيبه في حال عدم وجود عيار موصول إلى العقار، خلال مهلة أسبوع من تاريخه".
كما طلبت في بيان، من المستفيدين كافّة من المياه بدون اشتراك رسمي، "التقدّم من دائرة مياه صيدا وتسوية أوضاعهم، تحت طائلة الادّعاء أمام الجهات القضائيّة المختصّة لا سيّما ​النيابة العامة المالية​، وتنظيم محاضر ضبط ماليّة لكلّ من يقوم بالتعدّي على الشّبكة دون اشتراك رسمي، أو تركيب "مولدّات سحب مياه على الشّبكة".

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