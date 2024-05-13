تطبيقات وبرامج لحماية ومراقبة الأطفال

بانتشار إستخدام الهواتف الذكية المحمولة وأجهزة الكمبيوتر اللوحي لدى الأطفال والناشئين، يعني أن شبكة الإنترنت بكل ما فيها من مزايا ومخاطر أصبحت في جيب وفي متناول كل ‏طفل دون مراقبة مباشرة أو غير مباشرة من الأهل ودون تحكم، و بالتالي دون حماية ومن ‏دون تأمين عوامل الأمان.

بدايةً، الانفتاح على العالم الخارجي يعني الدخول إلى ثقافات أخرى قد تؤثر على الثقافة المحلية للمجتمعات وربما تكون غير مناسبة، خاصةً إذا كانوا ذوا ثقافة ووعي محددوين.

لذلك، اشتهر في الآونة الأخيرة ما يُسمى بـ "الابتزاز الإلكتروني". إنّ نشوة زائفة لا تتعدى دقائق قليلة، كفيلة بأن تدمر حياة ضحية الابتزاز الجنسي الإلكتروني، إذ تتجاوز الأزمة رغبة المبتز في استنزافه مالياً، إلى مأساة إنسانية واجتماعية ونفسية. ففي حال وقعت الفضيحة، وعرضت المادة الإباحية التي صورت له على الإنترنت. كيف سيواجه الضحية مجتمعه؟ وقد يكون طفلاً ودوافعه منشؤها حب الإستكشاف ولا يتحمل النظرة السيئة لمحيطه له خصوصاً والداه؟

عصابة في لبنان

اليوم، ولا يزال لبنان تحت هول خبر توقيف عصابة على رأسها "تيك توكر" شهير تقوم باستدراج أطفال واغتصابهم، وتمتهن تجارة الممنوعات. وكالنار في الهشيم انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي خبر توقيف عصابة الرأس المُدبّر فيها "تيك توكر" شهير يُدعى (ج.م) يملك صالوناً لتصفيف شعر الرجال تحت اسم Hairzone.

لذلك، أمام هول التحديات القادمة من استخدام الهواتف الذكية من قبل الأطفال، أردنا هنا ان نسلط الضوء على امكانية مراقبة هواتف الأطفال من قبل الأهل.

يوجد العديد من التطبيقات التي قد تساعد الأهل على حماية أطفالهم ومراقبة نشاطهم الإلكتروني. وتنقسم هذه التطبيقات بين ما هو مجاني وما هو مدفوع، وبين ما يُمكن استخدامه على نظام اندرويد وما يمكن استخدامه على ios أو ويندوز، وكذلك طبيعة الهدف الذي يرجوه التطبيق.

لذلك سنقوم بعرض مجموعة من أهم وأشهر التطبيقات التي قد تساعدكم في مراقبة أطفالكم وحمايتهم من أخطار العالم الإفتراضي.

1. تطبيق Net Nanny for Android

يعتبر هذا التطبيق من التطبيقات المميزة والتى تساعد على حظر المواقع الإباحية، وذلك من خلال تقرير يتم تقديمه للوالدين عن المواقع التى قام الطفل بفتحها على هاتفه الأندرويد، كما يمكن للتطبيق التحكم فى تشغيل أو إيقاف باقى التطبيقات الموجودة على الهاتف.

2. تطبيق Kids Place

Kids Place هو تطبيق رقابة شامل ومجاني يحد من الأساليب التي يستخدم بها الطفل الهاتف. يوفر وسائط مخصصة (مثل قفل الأطفال) ويدعم حسابات مستخدمين متعددة. مع ذلك، يمكن من منع بعض المواقع، تطبيقات، أو أي نوع آخر من المحتوى غير اللائق. يمكنك أيضا مراقبة المكالمات والرسائل باستخدامه.

3. تطبيق Screen Time Parental Control

Screen Time Parental Control تطبيق رقابة مشهور ومجاني يمكن تشغيله على نظام الأندرويد بسهولة تامة. يمكن هذا التطبيق بسهولة التحكم في أوقات إستخدام الأطفال على أجهزتهم. كما أنه يملك أداة لحجب التطبيقات التي يمكن استخدامها لتقييد هذا النوع من المحتوى الذي يتعرض له أطفالك.

4. Kids Zone

كثيراً ما يزعجنا استخدام الأطفال لهواتفنا الخاصة لخوفنا على خاصيات معينة مثل الصور، البريد الإلكتروني، سجل المكالمات، إلخ.

في هذه الحالة، يمكن تطبيق Kids Zone من تقييد الطريقة التي يستخدمون بها جهازكم الخاص، عبر إمكانية إنشاء حسابات منفصلة والسماح لهم باستخدام الحساب المقيد مع هذا التطبيق المجاني الخاص بالرقابة الأبوية. أيضا، يمكن هذا التطبيق من مراقبة الأطفال وتقييد استخدام الإنترنت أو أي ميزة متقدمة أخرى.

5. تطبيق Qustodio

يتميز تطبيقQustodio بأنه متاح لأنظمة تشغيل OS X، iOS، Kindle، Nook إضافةً إلى نظام الاندرويد.

تتوفر نسختان من هذا التطبيق: واحدة مجانية وأخرى مدفوعة. النسخة المجانية منه تقتصر في استخدامها على مستخدم واحد وجهاز واحد، أما النسخة المدفوعة فتوفر التحكم على عدد من الأجهزة المتعددة الخاصة بالأطفال.

تسمع النسخة المجانية من تطبيق Qustodio للمستخدم وضع قواعد وجداول زمنية إضافة إلى إمكانية حجب المواقع الغير مرغوب فيها، أما النسخة المدفوعة فتوفر بعض المميزات الأخرى مثل مراقبة الرسائل القصيرة ومواقع التواصل الاجتماعي.

6. تطبيق My Mobile Watchdog

يمكّن هذا التطبيق من الوصول إلى الرسائل النصية وجهات الاتصال وسجلات المكالمات وحظر التطبيقات ومواقع ويب معينة وتحديد موقع الطفل وغير ذلك الكثير.

يساعد هذا التطبيق KidsSafe التابع لـ My Mobile Watchdog في تثقيف الأطفال وأولياء الأمور حول آداب الإنترنت الجيدة والسلوك السيبراني الإيجابي.

7. تطبيق mSpy

mSpy هو تطبيق شائع وسهل الاستخدام لمشاهدة أطفالك، ومنع السرقة ، والإشراف على أداء موظفيك. يتم تشغيل برنامج المراقبة عبر الجوال على الجهاز المستهدف لتتبع جميع الأنشطة بما في ذلك سجل سجّل المكالمات وموقع GPS وتحديثات التقويم والرسائل النصية ورسائل البريد الإلكتروني وسجل الويب.

8. تطبيق Kids Place - Parental Control

من خلال هذا التطبيق تستطيع حماية الطفل من الاستخدام الخاطئ لأجهزة الأندرويد ، فمن الممكن للآباء إغلاق بعض التطبيقات ومنع الإتصال أو منع إرسال الرسائل النصية ، أيضاً بالإمكان منع الطفل من تحميل أى شي .

9. تطبيق uKnowMobile

يعتبر من التطبيقات المفيدة للغاية والتى تساعد الوالدين على مراقبة أطفالهم بما فى ذلك مراقبة الرسائل النصية الخاصة بالطفل، وسجل المكالمات والتطبيقات التى تم تنزيلها والصور التى تم التقاطها، بالإضافة إلى قدرته على مراقبة شبكات التواصل الاجتماعى مثل الفيس بوك وانستجرام وتويتر وغيرها.

10. تطبيق Family Locator - GPS Tracker

من خلال هذا التطبيق يمكن مراقبة الأطفال معظم الوقت عن طريق GPSووجود إنترنت، فيمكن تحديد مكانهم عند تواجدهم فى المدرسة أو وصولهم للمنزل أو للإطئمنان عليهم فى الرحلات، وذلك من خلال تلقى إشعارات بمكان الطفل.

11. تطبيق Norton Family parental control

من المعروف أن تطبيق Nortonيستخدم كمضاد للفيروسات، إلا أنه فى نفس الوقت يمتلك العديد من الأدوات داخل التطبيق التى تعمل على حماية الأطفال خلال استخدام الإنترنت على هواتفهم الذكية خاصة المواقع الإباحية أو المواقع غير المرغوب بها، وذلك من خلال بعض الفلاتر التى يقدمها التطبيق، كما تتيح للوالدين أيضا معرفة المواقع التى زارها الأطفال بالإضافة إلى قدرته على إغلاق بعض المواقع المعينة ومنع الأطفال من زيارتها.

12. تطبيق KuuKla

تطبيق KuuKla للمراقبة الأسرية سيمكنك من تعديل جهازك بنظام آندرويد لجهاز يناسب لاحتياجات طفلك. فهو يمنحك الفرصة لاختيار التطبيقات التي تريد لها الظهور بغرض استخدامها على الشاشة الرئيسية وتعطيل إمكانية الولوج لكل التطبيقات الأخرى. كما أنها تتيح لك وضع جدول لاستخدام التطبيقات وشبكة الأنترنت على الهاتف الذكي.

13. تطبيق TeenSafe

ساعد TeenSafe على اكتشاف الأخطار الخفية الموجودة داخل الهاتف الذكي لطفلك. سواء كان طفلك يستخدم جهاز iPhone أو جهاز Android ، فيمكن أن يساعدك TeenSafe على متابعة علامات التبويب على ما يفعله ، ومن يتحدث إلى وأين يكون.

فيمكن هذا التطبيق من:

· عرض جميع رسائل SMS و iMessages ، حتى تلك التي تم حذفها.

· عرض المواقع الإلكترونية التي زارها طفلك.

· عرض جميع جهات الاتصال المحفوظة على جهاز طفلك.

· عرض الرسائل المرسلة والمتلقية الخاصة بتطبيق الـ WhatsApp.

· تتبع موقع الطفل في الوقت الفعلي.

14. تطبيق Parental Control Board

إنه واحد من تطبيقات الرقابة الأبوية المجانية الأكثر فعالية للأندرويد التي تملك الكثير من الميزات المتقدمة. يملك ميزات متقدمة مثل وضع حدود زمنية، تقييد التطبيق، حجب المحتوى، ومراقبة المكالمات والرسائل، وما إلى ذلك لأنه يأتي مع نسخة تجريبية مجانية.